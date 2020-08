Schuur naast woning volledig uitgebrand, enkele kippen overleven het niet



Alexander Haezebrouck

29 augustus 2020

08u56 0 Poperinge Een schuur naast een woning langs de Elverdingseweg in Poperinge is zaterdagmorgen vroeg volledig uitgebrand. De brand ontstond iets voor 6 uur, niet veel later stortte het dak in. Enkele kippen overleefden de vlammen niet.

De brand in de schuur die vrij staat van de woning langs de Elverdingseweg in Poperinge, vatte zaterdagmorgen iets voor 6 uur vuur. Op het adres is het goederenvervoerbedrijf Dalotrans gevestigd. “We werden plots door een sterke brandgeur", vertelt de eigenaar. “Toen we gingen kijken zagen we dat er brand was uitgebroken in de schuur.” De brandweer snelde ter plaatse. Niet veel later stortte het dak in, de vlammen sloegen naar buiten. Uit de loods konden twee auto’s naar buiten getrokken worden. De brandweer had het vuur vrij snel onder controle en kon omstreeks 6.30 uur al beginnen nablussen. Ze konden niet verhinderen dat de volledige loods in vlammen op ging. “In de schuur ligt eigenlijk vooral materiaal dat ik niet meer gebruik", vertelt de eigenaar. “Er zaten ook enkele kippen in en stro.” De kippen overleefden de vlammen niet. Een deskundige van het parket kwam ter plaatse om de precieze oorzaak van de brand te onderzoeken. Die bleek te liggen bij een kortsluiting van een lamp in de schuur.



