Schuur met schapenstal uitgebrand, dieren ongedeerd LSI

06 februari 2020

23u15

Bron: LSI 0 Poperinge In de Canonstraat in Proven (Poperinge) is donderdagavond een schuur met werkmateriaal en een tractor volledig uitgebrand. In de schuur waren ook enkele schapen aanwezig maar die konden één voor één geëvacueerd worden.

Rond 19.30 uur schoten de vlammen door het dak van de schuur. De brandweer van de zone Westhoek kon verhinderen dat de vlakbij gelegen woning ook schade opliep. Maar de schuur en stal met schapen gingen volledig in de vlammen op. In de schuur stond onder meer een kleine tractor. Hoe de brand ontstond, is voorlopig nog onduidelijk. Er raakte niemand gewond. Ook de aanwezige schapen bleven ongedeerd. Burgemeester Christof Dejaegher kwam ook even ter plaatse poolshoogte nemen. De eigenaar wenste niet dat er foto’s van de schade genomen zouden worden.