Schrikkelhuwelijk voor Linde en Niels Laurie Bailliu

29 februari 2020

17u22 0 Poperinge Linde De Baene en Niels Ingelaere zijn op de schrikkeldag getrouwd in de Sint-Bavokerk in Watou.

Het pasgetrouwde koppel Linde De Baene (25) en Niels Ingelaere (27) uit Krombeke trouwden om 11 uur in de Sint-Bavokerk in Watou en dat op de schrikkeldag. “Op 22 februari 2019 zijn we getrouwd voor de wet. Op die datum zullen we in de toekomst onze huwelijksverjaardag vieren. We zijn ook samen sinds 7 februari 2016, Linde verjaart op 28 februari en daarnaast heb je ook nog Valentijn. Februari zal dus onze ‘feestmaand’ worden en om de vier jaar zullen we nog een extra feest hebben”, zegt Niels. Vrienden zorgden voor een regen aan rijst bij het verlaten van de kerk.