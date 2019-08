Schrijf je nu in voor rollatortreffen tijdens Cyrusfeesten LBR

09 augustus 2019

17u24 4 Poperinge Op zondag 8 september wordt tijdens de Cyrusfeesten voor de tweede keer het rollatortreffen georganiseerd.

Het startschot wordt op om 14.30 uur gegeven in de Guido Gezellestraat. De finish ligt aan in LDC De Bres. Alle deelnemers en begeleiders krijgen koffie en gebak. Deelnemen is gratis, maar er wordt wel gevraagd om in te schrijven voor 28 augustus via mobiliteit@poperinge.be of 057/34.66.06. Het rollatortreffen is een samenwerking met Onze-Lieve-Vrouw Gasthuis vzw en Zorgsite Proventier.