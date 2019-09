Scholieren De Keiwijzer zetten nieuw schooljaar in met ijsjes LBR

02 september 2019

18u40 0 Poperinge In de eerstegraadsschool De Keiwijzer werd het nieuwe schooljaar ingezet met een aperitief en een ijsje.

Sinds vorig schooljaar worden alle eerstejaarsstudenten van scholengemeenschap Bertinus Collectief ondergebracht in eerstegraadsschool De Keiwijzer. Dit jaar worden ook de tweedejaarsstudenten verwelkomd. De school telt dit jaar 575 leerlingen. “Waaronder 294 eerstejaars en 281 tweedejaars. Het leerlingenaantal blijft stijgen”, vertelt directrice Angelique Clauw. Samen met Kristof Christiaen vormt ze het directieteam.

De directie en de leerkrachten van De Keiwijzer lieten de start van het nieuwe schooljaar niet zomaar voorbijgaan. De eerstejaarsstudenten werden op de eerste schooldag getrakteerd op een ijsje. De tweedejaars kregen een hapje en een drankje aangeboden. “De eerste dag is goed verlopen, met prachtig weer. De eerstejaars hebben we vrijdag al ontvangen om kennis te maken. Deze namiddag gingen de lessen al van start. Iedereen heeft goed zijn draai gevonden. Ons project met deze nieuwe school is nog niet af. We blijven inzet tonen en samen trekken we aan dezelfde kar. Zo tonen we dat we er zijn voor onze leerlingen en leerkrachten.”