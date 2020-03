Scholengemeenschap Bertinus Collectief schrapt nog geen studiereizen of evenementen Laurie Bailliu

02 maart 2020

17u21 0 Poperinge Alle leerlingen en medewerkers van scholengemeenschap Bertinus Collectief hebben een brief gekregen met richtlijnen en tips om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Geplande evenementen en studiereizen blijven doorgaan.

“We hebben vooral extra aandacht voor een goede handhygiëne. Momenteel hebben wij ook geen weet van risicopersonen”, zegt coördinerend directeur Lieven Delvoye. “De school volgt strikt de richtlijnen van de overheid. Momenteel gaan de geplande evenementen, zoals de trail ‘Dwars door de Poperingse scholen fluo run’ en de studiereizen gewoon door. Mocht je als leerling op school ziek worden, verlaat je de klas en worden je ouders opgebeld. Contacteer dan je huisarts en vraag een huisbezoek of een afspraak buiten de consultatie-uren. Indien er na onderzoek wordt vastgesteld dat het om een coronabesmetting handelt, zal de huisarts het Agentschap Zorg en Gezondheid verwittigen dat dan nagaat welke bijkomende maatregelen er moeten genomen worden in school.”

In de brief wordt ook aangehaald wat je kunt doen:

* Was regelmatig en grondig je handen. Gewone zeep volstaat.

* Vermijd je gezicht aan te raken met je handen

* Begroet elkaar met een zwaai.

* Vermijd handen en kussen te geven.

* Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak

* Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.

*Krijg je koorts, keelpijn, hoofdpijn en begin je te hoesten? Raadpleeg je huisarts. Hij kan de situatie beoordelen en zal de gepaste maatregelen nemen.

* Kom je terug uit een hoogrisicogebied, zoals Noord-Italië, wees dan extra waakzaam voor de symptomen. Heb je symptomen, raadpleeg eerst de huisarts, verwittig de school en kom niet naar school.

Meer informatie? Voor algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be. Voor concrete vragen kun terecht in je school, bij het CLB of je huisarts en als medewerker bij je preventiearts van Liantis.