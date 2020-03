Scholengemeenschap Bertinus Collectief: proefwerken gaan door, studiereizen afgelast Laurie Bailliu

12 maart 2020

16u20 58 Poperinge Scholengemeenschap Bertinus Collectief stelt alle studiebezoeken, zoals alle studiereizen en uitwisselingen uit. Ook het oudercontact op 3 april gaat niet door.

“De school volgt strikt de richtlijnen van de overheid. Vanaf vandaag tot aan de paasvakantie zal onze school zich beperken tot haar kerntaak: lesgeven en de daarmee samenhangende essentiële taken. De proefwerken gaan gewoon door. Alle studiereizen en uitwisselingen zijn wel uitgesteld. We proberen deze te organiseren in de loop van het derde trimester of volgend schooljaar. Dit is afhankelijk van de richtlijnen na de paasvakantie. Medische consulten aan het CLB, binnenlandse stages en werkplekleren (in kleine groepjes) gaan wel door. Het oudercontact op vrijdag 3 april wordt op een alternatieve manier georganiseerd, telefonisch of via videotelefonie. Ik heb de overheid gevraagd wie de kosten zal betalen voor het uitstel voor de (buitenlandse) studiereizen, maar heb daar nog geen antwoord op gekregen”, zegt coördinerend directeur Lieven Delvoye.