Schilderij Pjeroo Roobjee siert Abt 12 Magnum 2019 Opnieuw gouden medaille voor St.Bernardus Tripel op Brussels Beer Challenge LBR

28 november 2019

17u06 0 Poperinge Naar jaarlijkse gewoonte heeft brouwerij St.Bernardus uit Watou hun Abt 12 Magnum 2019 gelanceerd. Op de editie 2019 prijkt een schilderij van Pjeroo Roobjee met de titel ‘De zuster van astronaut Dirk beluistert de ruis van sterrenstof’. Op de Brussels Beer Challenge werd St.Bernardus Tripel opnieuw verkozen tot beste ‘Belgian Style’.

“Sinds 2012 produceren we jaarlijks een beperkt aantal Magnumflessen van 1,5 liter. Onze Abt 12 wordt dan afgevuld in een speciale donkerbruine St.Bernardus magnumfles met het logo van de brouwerij in reliëf, een ‘Bière Belge’ hals, een gepersonaliseerde kurk en een unieke muselet”, zegt Pieter Verdonck van brouwerij St. Bernardus. “We doen telkens beroep op een kunstenaar voor het etiket. In het verleden sierden zo werken van onder andere Rik Vermeersch, Christian Silvain, Kamagurka en André Van Schuylenbergh het etiket. Dit jaar staat een schilderij van de Gentse kunstenaar Pjeroo Roobjee centraal, met de welluidende titel ‘De zuster van astronaut Dirk beluistert de ruis van sterrenstof’. De Magnum 2019 is wereldwijd beschikbaar via onze importeurs in de verschillende landen, alle Colruytwinkels en uiteraard ook in drankenhandels in België. Plus ook in onze brouwerijwinkel en Bar Bernard.” Een fles Abt 12 Magnum 2019 kost zestien euro.

Brussels Beer Challenge

Ondertussen werd de St.Bernardus Tripel op de Brussels Beer Challenge verkozen tot beste (Belgian Style) Tripel, net als in 2018. “Het spreekt voor zich dat we trots zijn met deze erkenning. St.Bernardus Tripel is een traditioneel abdijbier, gebrouwen volgens de klassieke ‘Tripel’ stijl”, zegt Pieter Verdonck van de brouwerij. “De verschillende medailles die onze bieren wegkaapten op de World Beer Awards afgelopen zomer waren al een fantastische erkenning voor de jarenlange inspanningen van ons team. Dat onze Tripel op de Brussels Beer Challenge voor het tweede jaar op rij bekroond wordt met een gouden medaille maakt mij uitzonderlijk trots”, vult zaakvoerder Hans Depypere aan.