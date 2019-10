Schepencollege stelt nieuw meerjarenplan voor LBR

14 oktober 2019

16u39 0 Poperinge Het nieuwe meerjarenplan van Langemark-Poelkapelle is er. De adviesraden werden uitgenodigd om samen met burgemeester Lieven Vanbelleghem en zijn schepenen aan tafel te zitten om dat meerjarenplan even onder de loep te nemen.

De programma’s en prioriteiten van zowel CD&V en N-VA werden samengelegd om het nieuwe meerjarenplan vorm te geven. “Met de twee grootste partijen zijn we aan een nieuwe legislatuur begonnen. De beide programma’s hebben we doorgenomen”, vertelt schepen van financiën Dominique Cool (N-VA). “Ook het programma van de oppositie hebben erbij genomen en op basis daarvan hebben we dit meerjarenplan opgemaakt. Via de burgerbevraging hebben onze accenten voorgelegd om te kijken of dit strookte met wat de inwoners belangrijk vinden en dat lag veelal in dezelfde lijn.”

Het nieuwe meerjarenplan bevat vier strategische beleidsdoelstellingen en 13 actieplannen. Dat resulteert dan weer in 41 acties. “Dat is een behoorlijke brok, maar is een uiting van onze transparantie. Onze acties gaan heel breed.” In het nieuwe meerjarenplan wordt het investeren in lokalen van jeugdverenigingen, burgers meer betrekken en bevragen en uitleenmateriaal goedkoper ter beschikking stellen aan verenigingen uit de gemeente opgenomen. “Belangrijke actiepunten zijn het aanleggen van fietspaden. De afgescheiden fietspaden tussen Langemark en Poelkapelle, vernieuwen fietspad Canadien-Zonnebeke…” De uitbreiding van de woonzorgsite en het oprichten van een dagverzorgingscentrum staan opgenomen in het meerjarenplan. “Op vlak van ouderenzorg is er een belangrijke accentverschuiving. In de vorige legislatuur werd aandacht besteed aan het bouwen van assistentiewoningen. Deze legislatuur volgen we een volledig andere trend en gaan we voor uitbreiding. De kwantiteit willen we verhogen en dat in combinatie met dagverzorging.”

Aantrekkelijke jeugdlokalen, burgerparticipatie, dorpskernvernieuwing Langemark, herbestemming kerken en onderhoud wegen, milieu/klimaatvriendelijk wagenpark en kinderopvang creëren in Poelkapelle zijn enkele andere actieplannen in het meerjarenplan van Langemark-Poelkapelle. “Sommige acties zijn gemakkelijk te realiseren en andere zullen wat meer tijd in beslag nemen. Voor de infrastructuur van de jeugdverenigingen in Bikschote hebben we 300.000 euro voorzien. Een heel belangrijk punt dat vlug gerealiseerd moet worden door de huidige toestand van de infrastructuur, maar we zitten wat geplaagd met de kerk. Op vlak van de herbestemming van de kerken wordt een kerkenplan opgesteld en op de eerste plaats staat de kerk van Bikschote”, zegt schepen Cool. “Wat het financiële plaatje voor dit meerjarenplan betreft: de kaspositie voor de gemeente is zeer minimaal. In de spaarpot van het OCMW zit 4.500.000 euro. Dit was voorzien voor assistentiewoningen, maar zal gebruikt worden voor de uitbreiding van het woonzorgcentrum. Aan het einde van de rit zouden we nog 500.000 euro moeten overhouden. Voor ongeveer 5 miljoen euro zullen we leningen aangaan. We hebben een goed sluitend meerjarenplan”, besluit schepen Dominique Cool.

De komende weken wordt het meerjarenplan in alle dorpskernen naar voren gebracht met lokale inspraakmomenten. Op zaterdag 19 oktober in WZC De Boomgaard Langemark om 9 uur en in de Mariazaal Bikschote om 13.30 uur. In ‘t Madointje Madonna om 19 uur op vrijdag 25 oktober. Op zaterdag 26 oktober ‘t Klasje Poelkapelle om 9 uur en om 13.30 uur in Vrije Basisschool Sint Juliaan.