Schepen Vanderhaeghe roept op: “Hamster voor een ander en schenk voedsel aan kwetsbare Poperingenaars” Laurie Bailliu

24 maart 2020

15u38 5 Poperinge De coronacrisis treft kwetsbare gezinnen uit Poperinge extra hard, omdat de voedselbedeling door De Wervel werd stopgezet. Om ervoor te zorgen dat kwetsbare personen geen honger hoeven te lijden neemt de sociale dienst van de stad Poperinge de voedselbedeling over. De sociale dienst van de stad Poperinge roept inwoners, handelaars en bedrijven op voedsel en overschotten te schenken voor kansarmen.

In Poperinge staat VZW De Wervel in voor de voedselbedeling voor mensen in armoede. Door de coronamaatregelen kan de organisatie sinds vorige week donderdag haar activiteiten niet meer verderzetten. “Hun locatie is niet groot genoeg om veel mensen in te laten samenkomen,” vertelt schepen van sociale zaken, Bryan Vanderhaeghe (Samen). “Bovendien werkt de organisatie uitsluitend met vrijwilligers, waarvan een deel ouder is dan 65 en dus tot de risicogroep behoort. Alle begrip voor hun beslissing dus.”

Voedselbedeling

Om ervoor te zorgen dat kwetsbare personen geen honger hoeven te lijden neemt de sociale dienst van de stad Poperinge de voedselbedeling over. “De Wervel is heel erg belangrijk voor gezinnen die rekenen op voedselpakketten om de week rond te komen. Nu De Wervel voor minstens twee weken gesloten is, dreigen schrijnende situaties te ontstaan. Daarom gaat de sociale dienst zelf instaan voor de voedselbedeling. We kregen de stock van de Wervel, maar dat zal niet volstaan. We willen dan ook een warme oproep lanceren richting de inwoners van Poperinge en eens te hamsteren voor een ander”, legt Bryan Vanderhaeghe uit. “De mensen kunnen elke dag hun schenkingen in een doos of zak afleveren in de inkom van het Sociaal Huis, Veurnestraat 22. Ik vraag iedereen uitdrukkelijk om het veilig te houden. Kom daarom alleen en stop alles zoveel mogelijk samen in een doos of zak. Plaats je doos of zak bij de toegangsdeur. De mensen van de sociale dienst halen het daar op. Zij zullen de voedselhulp voor de meest kwetsbaren blijven garanderen.”

De producten waar nood aan is zijn verse groenten en fruit, droge voeding, conserven, non-alcoholische dranken, zuivelproducten (langer dan 3 dagen houdbaar), zeep, zakdoekjes, toiletpapier, poetsgerief. Belangrijk: geen verse vis en vlees of diepvriesproducten. Heb je vragen over hoe en welk voedsel je schenken? Gaat het om grote hoeveelheden? Mail dan naar socialedienst@poperinge.be of bel 057/33.33.00 en het wordt opgehaald.