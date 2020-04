Schepen van liefde ook tijdens coronacrisis paraat Laurie Bailliu

17 april 2020

16u48 0 Poperinge Het eerste coronahuwelijk vond vrijdagnamiddag plaats in het stadhuis van Poperinge. Schepen Loes Vandromme voltrok het huwelijk.

Het laatste huwelijk in Poperinge werd door schepen Loes Vandromme (CD&V) vlak voor de quarantaine voltrekken. “Op vrijdag 13 maart stond het laatste burgerlijke huwelijk hier op de agenda. Net op de valreep”, vertelt schepen Vandromme. “In deze periode waren er toevallig minder huwelijken of huwelijksjubilea. Een geluk bij een ongeluk. Vanuit de stad werden geen huwelijk geannuleerd, maar we hadden wel koppel die zelf hun huwelijk annuleerden. We merken ook wel dat mensen een ruime periode tussenlaten om een nieuwe datum te prikken. Heel vaak wordt volgend jaar al gekozen bij het kiezen van een nieuwe datum.”

Enkel twee getuigen mogen het huwelijk bijwonen voor wie nu voor de wet trouwt. “Het volgende huwelijk is op 2 mei, ook net op de valreep..”