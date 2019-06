Schepen Loes Vandromme legt eed af als Vlaams volksvertegenwoordiger LBR

18 juni 2019

18u40 1 Poperinge De Poperingse schepen Loes Vandromme (CD&V) heeft dinsdag de eed afgelegd in het Vlaams parlement als volksvertegenwoordiger.

Met 12.232 voorkeurstemmen werd de Poperingse schepen verkozen als Vlaams volksvertegenwoordiger. Ze stond op de vierde plaats op de West-Vlaamse CD&V-lijst voor het Vlaams parlement. Schepen Vandromme was parttime parlementair medewerker van Jan Durnez sinds 2012 en had de taak alles op te volgen wat onderwijs betreft. Nu zal ze voor het eerst zelf zetelen in het Vlaams parlement. “Gedurende die zeven jaar werd ik lid van een aantal raden van bestuur van scholen en heb ik veel expertise in dat domein opgebouwd”, zegt Vandromme. “De eedaflegging was een spannend moment. Er is veel werk aan de winkel voor de Westhoek. Er liggen heel wat dossiers op tafel die belangrijk zijn voor ons. Basismobiliteit, aandacht voor onze infrastructuur, onze wegen, fietsveiligheid... Het platteland en de Westhoek mogen niet vergeten worden.”

Vakantieplannen worden momenteel nog niet gemaakt. “Het is nu even wachten op de regeringsvorming, maar ik geniet nu al van de vele ontmoetingen en ervaringen.”