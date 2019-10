Schenk je oud skateboard aan Skate4All en help mee kinderarmoede bestrijden LBR

15u35 0 Poperinge Skate4All is een project dat Poperingse jongeren op een laagdrempelige manier wil laten kennismaken met skateboarden. Daarnaast zamelt het project ook skateboards in om ze dan ze terug uit te delen aan de kinderen die er geen hebben.

Karel Vandenbroucke (29) uit Poperinge wil met zijn project ‘Skate4All’ Poperingse jongeren op een laagdrempelige manier laten kennismaken met skateboarden. Als lid van Bijzonder Comité van de Sociale Dienst en CD&V Poperinge stampte hij het project in samenwerking met Sociaal Huis Poperinge uit de grond. “We horen steeds vaker dat in België meer en meer kinderen leven in armoede. Ook in Poperinge is dat jammer genoeg het geval. Kinderarmoede is een persoonlijk drama voor kinderen en hun ouders. Door het ontbreken van kansen voelen ze zich niet enkel achtergesteld op school, maar deze problematiek heeft ook een grote impact op hun vrijetijdsbesteding. Daarom verdienen deze kinderen een duwtje in de rug”, vindt Karel.

“Dat willen we doen door de jeugd uit Poperinge te laten kennismaken met skateboarden. Skateboarden is niet zomaar een sport. Het is een levensstijl die een positieve invloed heeft op de ontwikkeling van kinderen. Op je skateboard heb je namelijk een enorm gevoel van vrijheid. Niemand zegt je welk truucje je moet doen, naar waar je moet rijden, hoe ver je moet springen,... Je doet wat je zelf wil, op je eigen tempo en met vallen en opstaan. Samen met andere skaters ben je gemotiveerd om je grenzen te verleggen. Je leert doorbijten, risico’s nemen en vertrouwen op je intuïtie. Dit zijn allemaal eigenschappen die kinderen goed kunnen gebruiken.”

Een nieuw skateboard kost al snel 100 euro en die investering is niet voor iedereen mogelijk. “Een nieuw skateboard kopen voor je kind is echter niet voor iedereen vanzelfsprekend. Er zijn uiteraard ook goedkopere modellen te vinden, maar de ervaring leert dat je skateboard toch een zekere kwaliteit moet hebben om goed te leren skaten. Op een slecht skateboard geef je sneller op omdat het niet zo vlot gaat. Het gaat dan vooral over goed rollende wieltjes, stevige assen en een flexibele plank. Dit is het doel van Skate4All: kwalitatieve tweedehands skateboards aanbieden aan Poperingse kinderen. De drempel verlagen, om er met een skateboard over te kunnen springen”, vertelt Karel. Op het oude Poperingse skatepark leerde Karel zelf skateboarden. “Sinds enkele jaren is het skatepark helemaal vernieuwd. Zelf begon ik op mijn 11 jaar met skateboarden met enkele vrienden uit de straat, waaronder met de ondertussen professionele skateboarder Axel Cruysberghs. Na 18 jaar doe ik dat nog altijd even graag.”

Je oud skategerief kan je dus doneren aan Skate4All. “In een eerste fase willen we oude skateboards inzamelen en deze opsmukken. We willen niet enkel volledige skateboards inzamelen maar ook losse onderdelen zoals wieltjes, rollementen, assen, bescherming, enzovoort. Op die manier kunnen we de meest kwalitatieve skateboards samenstellen. In de paasvakantie in 2020 plannen we enkele kennismakingslesjes op het skatepark van Poperinge. Hiervoor zullen we vanaf februari informatie verspreiden.” Alle materiaal kan binnengebracht worden op de jeugddienst, in het buurthuis in de Bellewijk of bij Karel Vandenbroucke thuis, Hallertaulaan 6 in Poperinge.