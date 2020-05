Schenk een stukje taart om 60e Feesten in het Park in De Lovie te vieren Laurie Bailliu

20 mei 2020

15u40 0 Poperinge Het beloofde een feestjaar te worden voor De Lovie in Poperinge. Op zondag 28 juni zouden ze hun 60ste Feesten in het Park vieren. De opbrengst van Feesten in het Park zou naar de nieuwbouw op de hoeve gaan. Door de coronacrisis moet de feesteditie uitgesteld worden.

“Aan onze 60ste Feesten in het Park hadden we graag een extra touch gegeven. Met een aantal acts, waar we nog contacten mee aan het leggen waren. Het coronavirus besliste natuurlijk anders over onze feesteditie. Hopelijk kunnen we de acts volgend jaar opnieuw inplannen”, zegt Angie Verbrigghe van De Lovie vzw. De Lovie vzw ondersteunt 700 personen met een handicap in de ruime Westhoek. De opbrengst van Feesten in het Park zou naar de nieuwbouw op de hoeve gaan. Ook dat is uiteraard heel jammer. Ook rond onze verjaardagstaart hadden we graag iets uitgewerkt, maar de werkgroep ligt stil vanaf begin maart. Heel concreet was het allemaal nog niet.”

Gulzig zijn mag. Voor één keer

Toch zal er in De Lovie gevierd worden. “We schuiven die zondag met alle bewoners en medewerkers aan aan een grote feesttafel met héél veel taart, weliswaar elk in zijn ‘eigen kot’. Wie het wil, kan symbolisch een stukje taart schenken (€ 5), een hele taart (€ 25), een pièce montée (€ 50) of zelfs een volledig dessertenbuffet (+ € 50)! Gulzig zijn mag voor één keer. Het resterend bedrag van de rijk gevulde feesttafel gaat naar de nieuwbouw op de hoeve. Elke bijdrage maakt een verschil.” Overschrijven kan op rekeningnummer BE51 4673 3521 0162 op naam van De Lovie vzw, met vermelding ‘taart + hoeve’. Voor giften vanaf 40 euro ontvang je automatisch een fiscaal attest. Meer info via angie.verbrigghe@delovie.be of 057/34.43.65.