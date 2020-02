Scan je Pop.pas en wordt de 200ste wekelijkse winnaar LBR

10 februari 2020

15u36 0 Poperinge De Pop.pas, een unieke stadspas, werd in april 2016 gelanceerd door het stadsbestuur en de vzw Centrummanagement van de stad Poperinge. Wie de pas gebruikt in een deelnemende Poperingse handelszaak maakt elke week kans op 250 euro aan Pop.kado’s. Het 200ste Pop.kado wordt in de week van 24 februari uitgereikt.

Op vrijdag 22 april 2016 werd de Pop.pas officieel gelanceerd en verspreid in Poperinge. “Doel van deze stadspas is om de lokale economie en handel in Poperinge te versterken. Gebruikers van de Pop.pas kunnen per dag, per winkel één Pop.punt verdienen. Elke zondagnacht om middernacht is er een loterij en de persoon met het winnende Pop.punt, ontvangt een Pop.kado van 250 euro. In de week van 24 februari wordt de 200ste Pop.kado uitgereikt en dat zal niet onopgemerkt voorbij gaan”, zegt Florentien Lahoutte, deskundige lokale economie. “Zo zullen er in de week van 24 februari niet één, maar maar liefst twee winnaars getrokken worden die elk een Pop.kado van 250 euro winnen.” Wil jij graag kans maken op de 200ste wekelijkse prijs? Scan je Pop.pas vanaf maandag 17 februari tot en met zondag 23 februari zeker bij de deelnemende handelszaken. Meer informatie over de Pop.pas en de Pop.kado vind je terug op www.shopinpops.be.