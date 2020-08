Scan de QR-code en geniet van een verhaal op 18 bankjes in Poperinge Laurie Bailliu

14 augustus 2020

15u10 0 Poperinge In de podcast ‘Het bankje’ ben je als toevallige voorbijganger getuige van verschillende dialogen die zich mogelijk hebben afgespeeld op de plek waar je zit. In Poperinge vind je de podcastverhalen terug op achttien bankjes in het centrum.

OPENDOEK heeft deze zomer een nieuwe podcasttheaterproject gelanceerd over heel Vlaanderen en Brussel. OPENDOEK is de koepelorganisatie voor het amateurtheater in Vlaanderen en Brussel. De podcast kun je beluisteren vanop een bankje. Als toevallige voorbijganger ben je getuige van de intieme, bizarre, aangrijpende dialogen die zich (misschien) hebben afgespeeld op de plek waar je zit. De podcast werd uitgewerkt naar een idee van auteur, verteller, performer en directeur van de Kunstacademie Poperinge Wim Chielens. Om het project te verwezenlijken, werden verschillende disciplines uit de amateurkunsten samengebracht: theatermakers, acteurs, schrijvers en visueel-grafische talenten. Meer dan honderd amateurkunstenaars hebben meegewerkt aan de podcast met twintig verschillende dialogen.

In Poperinge vind je de podcastverhalen terug op achttien bankjes in het centrum. Je scant de QR-code met je smartphone en bent meteen getuige van een origineel gesprek tussen twee mensen. De podcast ‘Het bankje’ kun je beluisteren tot 31 augustus. Meer dan zestig steden en gemeenten hebben de QR-codes aangebracht op bankjes op hun grondgebied.