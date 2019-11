Samenwerking CO7 wordt verlengd LBR

27 november 2019

Het samenwerkingsverband CO7 wordt verlengd voor de periode 2020-2025.

CO7, het samenwerkingsverband voor cultuur en erfgoed tussen 7 gemeenten in de Westhoek werd in 2005 opgericht. Er werd beslist om de werking van CoO7 te verlengen voor de periode 2020-2025. De gemeenteraad keurde de beleidsnota met de doelstellingen, financiering en aandachtspunten voor de toekomstige werking en de vernieuwde statuten goed. Het financieel engagement voor de deelnemende gemeenten bedraagt 1,78 euro per inwoner per jaar.