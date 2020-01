Samenwerking CO7 verlengt tot 2025 LBR

16u03 0 Poperinge De werking van het samenwerkingsverband CO7 wordt verlengd tot en met 2025.

“Het gemeenschappelijke verhaal en de rijke geschiedenis van de steden, gemeenten en dorpen in de Zuidelijke Westhoek vormen de basis om als regio samen te werken en zuurstof te geven aan cultuur en erfgoed. In een regio waar dunbevolktheid en kleinschaligheid bepalend zijn, is het bundelen van krachten, kennis en middelen een noodzaak”, klinkt het bij Rosita Boussemaere, coördinator CO7.

CO7 bouwde de voorbije jaren een stevig netwerk uit. CO7 (CultuurOverleg Zeven) (°2005) is het samenwerkingsverband voor cultuur en erfgoed tussen de zeven gemeenten Heuvelland, Ieper, Langemark-Poelkapelle, Mesen, Poperinge, Vleteren en Zonnebeke. “Het gevarieerde ondersteuningsaanbod, de brede werking en de vrijwilligerswerking zijn de troeven van de organisatie. Mobiliseren, sensibiliseren en enthousiasmeren, dat is het motto van het samenwerkingsverband. CO7 ondersteunt mensen die aan de slag gaan voor een tentoonstelling, een publicatie, een theatervoorstelling en andere vormen om een breed publiek warm te maken voor cultuur en erfgoed. Samenwerking en partnerschappen staan centraal in de projectwerking. CO7 ondersteunt zo ondermeer de samenwerking tussen de bibliotheken in de regio. Een kwaliteitsvolle en duurzame bewaring van het erfgoed in de Zuidelijke Westhoek voor toekomstige generaties staat voorop.”

Foto’s, kranten, films en verhalen die sporen vastleggen worden toegankelijk gemaakt in de digitale erfgoedbank ‘Westhoek verbeeldt’. Vanaf 2020 wordt in samenwerking met het Regionaal Landschap een landschapsobservatorium ontwikkelt. “Vanuit Erfgoeddepot DEPOTYZE wordt de regionale depotwerking uitgebouwd. CO7 ondersteunt eigenaars en beheerders van bouwkundig erfgoed, begeleidt archeologisch onderzoek en gaat aan de slag met de vondsten en sporen die de geschiedenis van onze streek verrijken.”

De gemeenten engageren zich om de werking verder te zetten voor de beleidsperiode 2020-2025. De werking wordt gefinancierd met een bijdrage van de deelnemende gemeenten, werkingssubsidies van de Vlaamse overheid en diverse projectsubsidies. Eind 2019 kreeg de organisatie een jaarlijkse werkingssubsidie van 100.000 euro toegekend voor de cultuurwerking. In 2020 worden werkingssubsidies aangevraagd voor de verdere uitbouw van de erfgoedwerking.