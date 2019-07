Ruzie tijdens gemeenteraad: “U hoeft zich niet aangevallen te voelen” LBR

02 juli 2019

14u25 0 Poperinge De interpellatie van raadslid Johan Lefever (Open VLD) deed stof opwaaien tijdens de gemeenteraad in Poperinge. Zijn uitgebreide vraagstelling kon op weinig dank rekenen.

“Naar aanleiding van de media-aandacht voor het verkrijgen van federale en Vlaamse premies voor ‘afbraak en wederopbouw’ enerzijds en ‘energiezuinig wonen’ anderzijds. Vlaanderen stelt vast dat veel burgers eventuele ‘premies ‘ontlopen wegens gebrek aan kennis van de aangeboden mogelijkheden. Vindt de Poperingse burger gemakkelijk de weg naar alle info ter zake? Is de burger voldoende op de hoogte van zijn mogelijkheden? Doen we als ‘stad’ genoeg om de burger op de hoogte te brengen? Ons pleidooi: maximale informatie en hulp via diverse kanalen met de bedoeling om zoveel mogelijk burgers te bereiken en ze te kunnen helpen bij de vaak ingewikkelde administratie ter zake.” Zo klonk de originele interpellatie van de Open Vld-fractie ingediend door raadslid Johan Lefever.

Tijdens de gemeenteraad zelf bracht hij een uitgebreidere versie en dat was niet naar de zin van voorzitter Isabel Lebbe. Ze onderbrak het raadslid en wees hem erop dat dit niet zijn originele interpellatie was. Ze vroeg hem om dan ook over te gaan tot zijn vraagstelling. Raadslid Lefever was duidelijk geërgerd, gaf aan dat hij zijn vragen enkel wilde kaderen en ging verder met zijn voorbereid werk. Voorzitter Lebbe zat erbij en keek ernaar. Schepen Marjan Chapelle (Samen) mocht raadslid Lefever trakteren op een antwoord. “Mijn antwoord heb ik gebaseerd op uw oorspronkelijke interpellatie”, sprak schepen Chapelle. Opnieuw een geërgerd raadslid aan de tafel. “Een tussenkomst mag zeker goed geïnformeerd gebracht worden, maar andersom zou u het toch ook niet graag hebben als u overvallen wordt met informatie? U hoeft zich niet aangevallen te voelen”, vulde burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) aan.

Maar vinden de Poperingse inwoners hun weg naar woonwinkel Habito? “Cijfers tonen zeker aan dat de bevolking de weg vindt naar de woonwinkel en er een antwoord krijgt op de meest diverse woonvragen. Een team van 4 medewerkers staat er klaar om het woonbeleid in de drie gemeenten vorm te geven en een antwoord te zoeken op al uw mogelijke vragen rond wonen en premies. Het aantal unieke bezoeken aan de woonwinkel is 6328 unieke bezoeken en dat is 13% meer in vergelijking met vorig jaar. 7437 vragen werden behandeld. 2804 acties hadden betrekking op vragen rond premies en dat is 27% meer in vergelijking met jaar voordien”, zegt schepen Chapelle. “Het aantal individuele klanten bedraagt 1795, waarvan 1218 inwoners van Poperinge. Renovatiepremie 133 dossiers voor een renovatie werden ingediend waarvan 119 via onze dienst verliepen en 14 die het zelf hebben ingediend.”

Raadslid Lefever zijn repliek werd na enkele minuten onderbroken door de voorzitter Lebbe, maar hij ging onverstoord verder. Uiteindelijk werd zijn micro uitgezet, iets dat op weinig begrip kon rekenen van het gemeenteraadslid.