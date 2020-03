Rusthuizen doen oproep naar mondmaskers... en brieven en tekeningen: “Om onze bewoners uit hun isolement te halen” Laurie Bailliu

17 maart 2020

14u47 0 Poperinge Rusthuis Onze-Lieve-Vrouw Gasthuis vzw roept op mondmaskers binnen te brengen en zelf te maken. Daarnaast vragen OLV Gasthuis en Huize Proventier brieven en tekeningen op te sturen om de bewoners een hart onder de riem te steken.

“We willen onze bewoners de beste zorg geven en daarvoor moeten we onszelf kunnen beschermen. Er is een grote schaarste aan mondmaskers. Om bewoners te beschermen tegen besmetting, kunnen we heel wat mondmaskers gebruiken. Momenteel is niemand bij ons besmet met het coronavirus. Moest dat wel het geval zijn, dan zal het gebruik van mondmaskers exponentieel stijgen”, zegt Mieke Vandeputte van OLV Gasthuis.

Via deze handleiding kun je zelf mondmaskers maken en binnenbrengen aan de receptie van het rusthuis. De mondmaskers worden dagelijks gewassen in kookwas, zodat ze kunnen hergebruikt worden. “Niet alleen mensen die handig zijn kunnen ons helpen. Heb je zelf mondmaskers of stofmaskers liggen? Breng ze dan alsjeblief binnen, we kunnen ze echt gebruiken. Hebben we ineens stoffen mondmaskers te veel, dan delen we deze met collega’s. Iedereen in de zorgsector kan de hulp gebruiken en we helpen elkaar dan ook met plezier.”

Daarnaast doen zowel OLV Gasthuis als Huize Proventier een oproep om brieven, tekeningen of kaartjes te bezorgen om de bewoners een hart onder de riem te teken. “Wij noemen het ‘de gelukbrenger van onze bewoners’. Elke persoon zal gelinkt worden aan een bepaalde bewoner, zodat er een uniek contact kan ontstaan”, zegt Mieke. In OLV Gasthuis kunnen bewoners ook skypen om in contact te blijven met hun familie, want er geldt een bezoekersverbod. “Onze animatoren brengen de inwoners elke dag een bezoek om met hen te praten. Die eenzaamheid doet niemand goed. Daarom willen we vragen om kaartjes en brieven op te sturen of in onze brievenbus te gooien, zodat onze bewoners toch nog wat sociaal contact hebben.” Meer info op www.gasthuis.be.