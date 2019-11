Rusthuis maakt internetradio vanuit living voor De Warmste Week LBR

13u36 0 Poperinge Het Onze-Lieve-Vrouw Gasthuis in Poperinge bereidt zich voor op Radio Copain @ Studio Emmaüs op 10 december. Vanuit een retro ingerichte living in rusthuis Emmaüs zal live internetradio gemaakt worden tussen 13 en 17 uur. “De bewoners van de beide huizen zullen de uitzending kunnen volgen via hun tv op de kamer. Ook via onze website zal de radio te beluisteren zijn van thuis uit, vanuit andere centra,... voor iedereen die ons initiatief wil volgen”, zeggen Inge Pouseele en Liselotte Mens van OLV Gasthuis.

Het Onze-Lieve-Vrouw Gasthuis vzw overkoepelt twee rusthuizen, waaronder Emmaüs, een dagverzorgingscentrum voor kortverblijf, nachtopvang, assistentiewoningen en een dienst thuisverpleging. “De bewoners krijgen zo veel mogelijk de regie in eigen handen. We zetten in op een ruim aanbod aan activiteiten, individueel en in groep, om de bewoners een zinvolle dagbesteding te bieden. Je leven stopt namelijk niet wanneer je in een rusthuis gaat wonen. Om nog meer leven in de brouwerij te brengen, zou het fijn zijn om wat extra middelen hiervoor ter beschikking te krijgen. Zo staat bijvoorbeeld een Beleef-TV op ons verlanglijstje. Deze digitale tafel prikkelt de bewoners om te ontdekken, brengt hen samen en stimuleert de interactie, ook bij mensen die nog moeilijk contact leggen.”

Verzoeknummertjes

Naast Radio Copain @ Studio Emmaüs staan, in het kader van De Warmste Week, nog meer acties gepland in OLV Gasthuis. “We organiseren ook een gezinsontbijt, verkopen lukken op onze jaarlijkse kerstmarkt van 14 december, verkopen fotokaarten met in huis gemaakte foto’s en sturen een team ‘Gasthuisjoggers’ naar de Warmathon in Kortrijk.”

Het radioprogramma wordt uitgezonden op 10 december en wordt in samenwerking met de Kunstacademie Poperinge gemaakt. “Het loont ook de moeite om tijdens de uitzending naar Emmaüs af te zakken. De geur van de wafelenbak in de cafetaria zal je de weg wijzen. Tijdens de uitzending zullen verzoeknummertjes gedraaid worden. In ruil voor een donatie voor De Warmste Week kun je plaatjes aanvragen. We horen graag waarom jij net dit nummertje wil horen en bellen een aantal schenkers op. Ook bewoners, medewerkers en collega’s van De Lovie laten we aan het woord.”

Luister live op www.gasthuis.be.