Run Poperinge Run loopt door scholengemeenschap Bertinus Collectief LBR

17 februari 2020

17u01 0 Poperinge De scholen van Bertinus Collectief gooien op dinsdag 10 maart hun deuren voor ‘Dwars door de Poperingse scholen fluo run’. De leerlingen gaan in de namiddag op pad. Het ruime publiek verkent ‘s avonds de schoolgebouwen op een andere manier.

Run Poperinge Run, ouderraden van de scholengemeenschap Bertinus Collectief, organiseert sportevenementen voor het ruime publiek . Ze organiseren in samenwerking met de scholengemeenschap de trail ‘Dwars door de Poperingse scholen fluo run’. “De trail organiseren we enerzijds om de mensen van Poperinge en omstreken de kans te geven de schoolgebouwen eens op een andere, leuke manier te benaderen. Anderzijds willen we ook de ouders, leerkrachten, leerlingen, sympathisanten.. van alle scholen dichter bij elkaar te brengen. De leerlingen zelf lopen het parcours in de namiddag, maar krijgen ook ‘s avonds de kans om dit nog eens te doen”, zegt Franky Kinget van het organiserende Run Poperinge Run.

Het parcours loopt doorheen de drie domeinen van de scholengemeenschap: De Keiwijzer, Sint-Janscollege, OLVI en VTI - CLW - de Ast. Er wordt zowel binnen als buiten de gebouwen gelopen. “Iedereen kan deelnemen, jong en oud, leerlingen, ouders, leerkrachten, buren, vrienden… Fluo attributen en lichtjes raden we sterk aan. Een deel van het evenement gaat immers door als het al donker is”, zegt Franky. “De opbrengst gaat naar verschillende goede doelen die door de scholen zelf werden gekozen. Er werd gekozen voor Make-A-Wish, WWF, Fedasil, See and Smile vzw, Stek vzw en Pelicano vzw.”

In samenwerking met de atletiekclub FLAC van Poperinge wordt een aantal groepsstarten voorzien. “Dit om 18 uur, 18.30 uur, 19.00 uur en 19.30 uur. Tussendoor kan vrij gestart worden. De start is voorzien in de locatie De Keiwijzer, ingang via Deken de Bolaan. Afhalen van de rugnummers kan vanaf 17.30 uur. Het parcours is ongeveer 4 km en iedereen loopt of jogt zoveel toeren als hij of zij zelf wil. Er zal ook een bar en barbecue met braadworsten zijn om nadien iets te drinken of te eten”, legt Franky uit. “Inschrijven kan via de link op smartschool voor ouders en leerlingen of via onze Facebook pagina ‘Runpoperingerun’. Het evenement heet ‘Dwars-door-de-Poperingse-scholen-fluo-run’. De prijs in voorinschrijving bedraagt 5 euro voor kinderen vanaf het eerste middelbaar en volwassenen, 3 drie voor lagereschoolkinderen. In deze prijs is een drankje inbegrepen. De dag zelf is het 8 euro en 6 euro.” De trail wordt op dinsdag 10 maart georganiseerd.

Inschrijvingslink: https://forms.gle/hmqcFv6djvbGedR77