Rotaryclub Poperinge stuurt al 5 jaar vrijwilligers naar vzw De Wervel LBR

29 oktober 2019

17u44 0 Poperinge Al 5 jaar is er een samenwerking tussen Rotary Poperinge-De Wervel. De inbreng van Rotaryclub Poperinge in De Wervel beslaat diverse taken. “Op woensdag en donderdag bieden 20 à 25 Rotary-leden hun diensten aan in een beurtrol.

Rotaryclub Poperinge is een actieve groep van vrouwen en mannen met verschillende beroepsachtergronden. De vereniging werd gesticht in 1989. In diverse projecten in de maatschappij zetten zij zich in waar ondersteuning nodig is zowel op financieel als op materieel gebied. Naast hun vele activiteiten ondersteunen zij sedert november 2014 de werking in ‘De Wervel’, dat is een vrijwilligersvereniging voor mensen in nood. Het doelpubliek van De Wervel komt uit het decanaat Poperinge en wordt bereikt via het plaatselijke OCMW dat toeziet over de gegrondheid van de aanvragen om steun”, zegt Marc Poissonnier in naam van Rotaryclub Poperinge en De Wervel.

De inbreng van Rotaryclub Poperinge in De Wervel beslaat diverse taken. “Op woensdag en donderdag bieden 20 à 25 Rotary-leden hun diensten aan in een beurtrol. Dit betreft zowel de ophaling van de goederen als de bedeling van voedsel en kledij. Zo staat een groep in voor het vervoer en het ophalen van bananen vanuit de haven van Duinkerke en van vlees en groenten via de voedselbank in Kuurne. Een andere groep is wekelijks aan het werk in de winkel. Ook de administratieve hulp is erg belangrijk: boekhouding, juridisch advies, fiscaliteit, e.a. Deze samenwerking tussen Rotary Poperinge en De Wervel is reeds 5 jaar heel intens.”