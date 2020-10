Rotary Poperinge wandelt mee tijdens Stop Parkinson Walk Laurie Bailliu

11 oktober 2020

17u52 0 Poperinge De Stop Parkinson Walk is een initiatief van Stop Parkinson vzw. Ivo de Bisschop, bezieler van de vzw, vertrok samen met 5 vrienden op 23 augustus voor een wandeling van 1.500 km, de omtrek van België. De tocht liep ook langs Poperinge. Een delegatie van Rotary Poperinge liep mee van Dranouter tot Haringe.

De bezieler van Stop Parkinson vzw, Ivo de Bisschop, begon op 23 augustus met de Stop Parkinson Walk. Samen met 5 vrienden had hij als doel om 1.500 kilometer te wandelen langs de Belgische grens met als doel het parkinsononderzoek een duw in de rug geven. “Aangezien onze club, Rotary Poperinge eveneens op de grens ligt, passeerde de tocht ook langs onze stad. Donderdagmorgen werd stipt om 9 uur gestart op het dorpsplein in Dranouter om één van de laatste etappes af te werken. Naast de twee stappers waren er nog twee vrienden op post van Ivo, past-voorzitter Geert en ex-Rotary-lid Paul De Vloo en echtgenote Martine met gezelschap van een familielid Rotariër uit De Panne”, zegt Geert Pyck, voorzitter Rotary Poperinge. “Het eerste deel was een bijzondere mooie wandeling door Heuvelland veelal op onverharde wegen met prachtige vergezichten op Poperinge. Onderweg werd aan de stappers door zowel Paul als Geert duiding gegeven over onze prachtige streek. Een korte middagpauze werd ingelast in Abele.”

Na de middag haakten een aantal wandelaars af, maar voorzitter Geert en Christiane vervoegden de groep voor het tweede deel. “De heuvels lagen achter ons en nu stapten we in het blote richting Watou en Abele. Met de wind in de rug en nu en dan een lichte motregen zat de vaart er goed in en arriveerden we een halfuur voor tijd aan de kerk te Haringe.” Burgemeester Christof Dejaegher wuifde in Haringe de delegatie uit en Ivo zette zijn tocht verder tot het eindpunt Oostende. “Ivo had al laten blijken dat hij een goede Westvleteren Trappist wel lust en als aandenken schonken we dan ook een bak Trappist van twaalf.” De slotetappe van de Stop Parkinson Walk werd vanuit De Panne tot Oostende gewandeld op zaterdag 10 oktober.