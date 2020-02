Roots-lezing met dichtster Siel Verhanneman LBR

13 februari 2020

16u45 0 Poperinge Dichtster Siel Verhanneman is op 23 februari te gast in bibliotheek De Letterbeek voor een nieuwe lezing.

In 2016 verscheen Siel Verhannemans poëziebundel ‘Als ik stil ben heb ik een bos in mijn hoofd’. Het was haar debuut en werd snel een van de best verkochte werken in het genre in Vlaanderen. “Aan de hand van rake teksten over angst, verdriet, liefde en rouw leert ze haar lezers praten over de dood. In haar tweede dichtbundel ‘Zo scherp je kon er ook niet geweest zijn’ verkent Siel op haar eigen manier de strijdlustige liefde, het geboetseerde geluk en de luide stilte van gemis. Het werd de best verkochte dichtbundel in Vlaanderen tijdens de Poëzieweek van 2018. In 2019 verscheen haar debuutroman ‘Of iedereen gaat dood’. De roman kreeg drie sterren in Focus Knack en vier bollen in NRC”, klinkt het bij bibliotheek De Letterbeek. “Tijdens de lezing in de bib wordt Siel, die beroepshalve bibmedewerkster is in Kortrijk en van Ieper afkomstig, geïnterviewd over haar werk en leest ze zelf fragmenten voor.” Inschrijven kan in in de bib of via bib@poperinge.be of op 057/33.29.02.