Rookmelders en alerte buurman redden mogelijk leven bewoner na brand in appartement Alexander Haezebrouck

27 december 2019

07u27 6 Poperinge In de Casselstraat in Poperinge brak donderdagnacht omstreeks 2.15 uur brand uit in een appartement op de tweede verdieping. Bewoners van het gebouw werden gewekt door de rookmelder in de gang.

“De eerste keer gaf ik die rookmelder niet zoveel aandacht”, vertelt bewoner Franky Foubert. “Toen er nog een rookmelder af ging, ben ik naar buiten gaan kijken. Ik zag hoe de rook door de spleten van de deur van mijn buurman naar buiten kwam. Ik heb meteen op zijn deur gebonkt en de hulpdiensten verwittigd. Hij was in paniek en wist niet goed wat er gebeurde.”

De brandweer vond de man op de grond in de gang van het appartementsgebouw. Hij werd met rookintoxicatie afgevoerd naar het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper maar verkeert niet in levensgevaar. De brandweer evacueerde nog zes andere bewoners van het gebouw met 11 appartementen op twee verdiepingen. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk, mogelijk ligt een oververhitte laptop in de zetel aan de basis van de brand.

Zware schade

Het getroffen appartement is zwaar beschadigd en onbewoonbaar. De nabijgelegen woongelegenheden hebben lichte rook en waterschade. De buren moesten de nacht ook noodgedwongen elders doorbrengen. De andere bewoners konden na een uur opnieuw binnen in hun appartement.

In het appartementsgebouw hingen pas sinds twee jaar rookmelders in de gemeenschappelijke delen. Rookmelders zijn vanaf één januari verplicht.