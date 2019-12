Rookmelders en alerte buren redden bewoner van verstikkingsdood bij brand in flat Alexander Haezebrouck

27 december 2019

18u15 0 Poperinge In een appartement langs de Casselstraat in Poperinge brak in de nacht van donderdag op vrijdag brand uit. Dankzij rookmelders bleef de schade beperkt en vielen er geen slachtoffers. “Ik hoorde plots een piepend geluid”, vertelt buurman Franky Foubert (53). “Toen ik mijn deur opendeed, zag ik rook die van tussen de deur van mijn buurman kwam en heb ik op zijn deur gebonkt.”

Het was rond 2.15 uur toen Franky Foubert werd gewekt door de rookmelders in het gebouw. “Ik hoorde een piepend geluid, maar maakte me eerst niet zo veel zorgen omdat het niet dichtbij leek”, vertelt Franky. “Niet veel later hoorde ik nog een luider signaal. Het kwam vanuit de gemeenschappelijke gang. Toen ik ging kijken, waren nog buren naar buiten gekomen. Ik zag dat er rook van tussen de deur van mijn buurman kwam. We hebben meteen met een man of drie keihard op zijn deur gebonkt tot hij wakker werd.” Daarna was de brandweer snel ter plaatse en werden ze allemaal naar buiten gebracht.

Net op tijd

Bewoner Shevan Hassan (33) was in de war. De brandweer vond hem op de grond in de gang. Hij werd met rookintoxicatie naar het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper gebracht en kon het ziekenhuis vrijdagmiddag alweer verlaten. Momenteel verblijft hij bij een kennis in Ieper. “Hij is nog even langs geweest om enkele spullen te komen ophalen”, vertelt Franky. “Hij zit met de handen in het haar, omdat hij bijna niets meer heeft. Ook zijn gsm is kapot. Hij is ons wel enorm dankbaar dat we hem gewekt hebben. Volgens de politie moest het geen twee minuten langer meer duren of hij was wellicht dood geweest.”

Oververhitte laptop

Huisbaas Luc Page, zaakvoerder van de winkel Selexion Page Computers op het gelijkvloers, is ontroerd door de behulpzaamheid van zijn huurders. “Shevan woont hier nog maar een half jaar. Hij kon vrijdag na zijn ziekenhuisbezoek douchen bij een bewoner van het appartementsgebouw en kreeg ook kledij. Gelukkig hebben zijn buren zo alert gereageerd. Er staan nog twee appartementen leeg, normaal kan hij binnenkort in één van die appartementen trekken.” Vermoedelijk ligt de oorzaak van de brand bij een oververhitte laptop in de zetel van de woonkamer.

Rookmelder verplicht

Een rookmelder is vanaf januari verplicht in alle woningen. In Poperinge is nu nog maar eens gebleken hoe belangrijk zo’n rookmelder wel niet is. “Je kan er letterlijk levens mee redden”, zegt bewoner Franky Foubert (53). “Hadden ze er niet gehangen, dan was de materiële en menselijke schade ongetwijfeld veel groter geweest.” Kristof Louagie van de hulpverleningszone Fluvia beaamt dit. “Sinds 2013 zijn ze verplicht in huurwoningen en appartementen. Dat je ze hebt hangen is een uitstekende zaak, maar je moet ze ook onderhouden. Je moet de batterijen op tijd vervangen, één keer per maand op de testknop duwen en ook regelmatig afstoffen. Want een stofje of een spinnetje in je rookmelder kan voor een vals alarm zorgen. Koop ook een erkend en recent exemplaar. Oudere modellen kunnen hun effect al eens missen.”