Rondleiding in gerestaureerd hopast van ‘t Neerhof op Open Monumentendag Laurie Bailliu

13 september 2020

16u57 0 Poperinge Een coronaproof editie van de Open Monumentendag vond zondag plaats. Zo’n 35 activiteiten werden georganiseerd voor het grote publiek. Het regionale thema voor de 32ste editie van de Open Monumentendag was de wederopbouw na de Groote Oorlog. In Poperinge kon je terecht in de Kinderbrouwerij, ‘t Neerhof en het Talbot House.

Vijf rondleidingen werden voorzien in de Hopast van ’t Neerhof. Deze waren allemaal volzet. De gerestaureerde Hopast van ’t Neerhof kon er ontdekt worden. Een korte voordracht werd gegeven rond de heropbouw van de hopteelt na de Grooten Oorlog die onze streek verwoestte. Maaike Monkerhey was aanwezig met haar nieuw boek ‘Bellenhof’. In de hopast was er een kleine tentoonstelling te zien rond de evolutie van de hopasten door de eeuwen heen te zien is. Afgelopen vrijdagavond werd een nieuwe erfgoedhalte ingehuldigd langs de rotonde Krombeekseweg/Noordlaan in Poperinge en die biedt informatie over de hopteelt, de hopast als Poperingse uitvinding, ’t Neerhof, ’t Zweerdhof en de Zweerdhofkapel.

“Op de meeste plaatsen was inschrijven verplicht en werd er in heel kleine groepjes rondleiding gedaan. Mondmasker was ook overal verplicht, net zoals afstand houden… Op plaatsen waar er vrije toegang was werd er met maximum aantallen binnen gewerkt, dus vol is vol, een soort van tijdslotten. Mensen hielden zich ook goed aan de regels omdat zo op voorhand gecommuniceerd is”, zegt Delphine Vanoverberghe, consulent bouwkundig erfgoed bij CO7.

In de Kinderbrouwerij in Reningelst kon er tijdens 3 rondleidingen ontdekt worden hoe de brouwerij Sint-Joris tijdens de Wederopbouwperiode opnieuw tot leven kwam en hoe de nieuwe bewoners een prachtig pand een nieuwe toekomst gaven. In Talbot House kon er genoten worden van een Westhoek picknick in de groene tuin bij het ‘Slessorium’. Je kon er de verhalen ontdekken van Majoor Slessor die Talbot House & de Pool of Peace mee aankocht en open stelde voor het publiek.