Rolstoeldansgroep Duo gaf succesvol optreden in De Lovie LBR

02 december 2019

18u02 15 Poperinge De Poperingse vereniging ‘Rolstoeldansgroep Duo vzw’ gaf hun tweejaarlijks optreden in De Lovie. Driehonderd toeschouwers kwamen van het spektakel genieten.

Als thema voor de show werd gekozen voor ‘film/Broadway’. “Dit weekend stond ons tweejaarlijks optreden op de agenda. Met een opkomst van driehonderd mensen mogen we dit zeker een succes noemen. Ons optreden ging door in de feestzaal van de Lovie”, zeggen Lore Verstraete en Jeremy Godderis van Rolstoeldansgroep Duo vzw. “De beentjes/wieltjes werden gezet op liedjes uit bekende en minder bekende films. De dansers, variërend tussen de 11 jaar en 56 jaar en zowel mensen met als zonder fysieke beperking, komen van heel West-Vlaanderen naar Poperinge om wekelijks of tweewekelijks les te krijgen. In de afgelopen twee jaar werd er alles aan gedaan om de dansjes zo perfect mogelijk aangeleerd te krijgen.”

Het bestuur van duo vindt het belangrijk dat alle lessen en activiteiten die georganiseerd worden zo laagdrempelig en goedkoop mogelijk blijven voor hun leden. “Daarom zijn we dus ook blij dat FLAC Poperinge in het kader van ‘De warmste week’ op vrijdag 20 december ‘De Lichtjesloop’ organiseert ten voordele van onze werking.”