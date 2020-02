Rokende gasfles zorgt even voor paniek AHK

15 februari 2020

19u37 0

Zaterdagmiddag ontstond even paniek in een bedrijf langs de Europalaan in Poperinge toen een gasfles plots begon te roken. De brandweer snelde ter plaatse en kon de rokende gasfles naar buiten brengen en afkoelen tot het mogelijk ontploffingsgevaar geweken was. De gasfles ontplofte uiteindelijk niet en er vielen ook geen gewonden.