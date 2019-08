Roesbrugge’s got Talent tijdens ‘Petit Paris’ LBR

20 augustus 2019

15u38 0 Poperinge Er is kermis in Roesbrugge! Op zaterdag 31 augustus wordt Roesbrugge heel even terug ‘Petit Paris’.

De kermis ‘Petit Paris’, de bijnaam van Roesbrugge, wordt georganiseerd door Feestcomité Roesbrugge en Chiro Haro. Om 15.30 uur is er op het Roesbruggeplein ‘Petite Place du Tertre. De Kunstclub gaat creatief aan de slag en iedereen die wil meedoen, vanaf 7 jaar, is welkom. Roesbrugge’s got Talent gaat om 17.30 uur van start. Wie wil zijn talent uitproberen op het Roesbrugse podium? Alleen of in groep. Inschrijven kan bij het Feestcomité Roesbrugge of bij Chiro Haro. De Pop-Rock Band Edward staat vanaf 20.30 uur op het podium. De band van eigen streek brengt melodieuze ingenieuze pop met een knipoog naar de jaren tachtig. De afterparty wordt verzorgd door DJ Noush vanaf 22 uur. De inkom is gratis.