Rode Neuzenwerkgroep Sint-Janscollege verspreidt positiviteit via filmpje met leerlingen Laurie Bailliu

21 april 2020

15u27 0 Poperinge De Roden Neuzenwerkgroep van het Sint-Janscollege in Poperinge willen mensen steunen tijdens deze moeilijk periode. “We willen mensen die in een gezinssituatie zitten die niet ideaal is graag een groot hart onder de riem steken.”



De Rode Neuzenwerkgroep van het Sint-Janscollege wilde graag steun bieden en het liefst aan zoveel mogelijk mensen tijdens deze coronacrisis. “Het leek ons een leuke manier om dat te doen via een feelgood filmpje waarbij alle leerlingen iets konden inzenden. Daarmee willen we positieve vibes verspreiden, tonen dat je niet alleen bent in deze moeilijke periode en hopelijk ook mensen aan het lachen brengen, want lachen helpt echt”, zegt Dorien Dequeker van de Rode Neuzenwerkgroep van het Sint-Janscollege in Poperinge. “Ook hopen we mensen te inspireren. Wie weet brengt het hen wel op nieuwe ideeën tijdens deze lockdown. Verder vonden we dit een goed concept omdat het dat vertrouwelijke ook wel in zich heeft. Iedereen zit nu thuis en heeft vaak alleen maar contact met familie, dichte vrienden en leerkrachten. Via deze weg brengen we de leerlingen opnieuw een beetje in contact met elkaar. We willen hen graag laten zien waar hun medeleerlingen zich zoal mee bezig houden.”

Positief blijven

Zelf staat Dorien positief in de quarantaine. “Normaal ben ik een nogal hectisch en chaotisch mens en dan doet het eerlijk gezegd wel eens deugd om zoveel tijd en rust te hebben. Al heb ik het soms ook wel een beetje moeilijk als ik te veel stil sta bij wat er gaande is. Het lijkt voor mij nog altijd een beetje onrealistisch. Ik besef ook dat ik het heel goed heb en niet mag klagen. Ons gezin is veel hechter geworden. We hebben een tuin om in te genieten van het mooie weer en we hebben geen problemen... Als je dan denkt aan de mensen waarbij de gezinssituatie niet ideaal is of gezinnen die in een klein huisje zonder tuin hun tijd moeten doorbrengen... Die mensen in het bijzonder willen we graag een hart onder de riem steken.”

Naast een filmpje hebben ze ook een eigen Instagram account aangemaakt: Rode Neuzen werkgroep SJC. “Daarop willen we ook positieve vibes overbrengen en de leerlingen op de hoogte houden van wat nog komt. We hebben namelijk het goede nieuws gekregen dat ons ingezamelde bedrag van onze vorige Rode Neuzenactie verdubbeld wordt. Daarmee komen we op een bedrag van 1.749,28 euro en kunnen we veel verwezenlijken voor de leerlingen.”