Rode Kruis Poperinge strijdt mee tegen corona: “In het begin is die bescherming wel confronterend, maar dat weegt niet op tegen de voldoening die je krijgt van mensen te helpen” Laurie Bailliu

14 mei 2020

13u46 0 Poperinge De vrijwilligers van de Poperingse Rode Kruis worden naar aanleiding van de coronacrisis ingezet om ondersteuning te bieden in rusthuizen, moeten een provinciale ziekenwagenpermanentie helpen verzekeren, mondmaskers verspreiden... En net dit jaar valt de belangrijkste inkomstenbron van de lokale afdeling weg, namelijk de jaarlijkse stickerverkoop.

Het Rode Kruis wordt in het hele land ingezet om steun te bieden aan rusthuizen. “Bij een acuut personeelstekort of indien de druk op de zorgverleners te groot wordt, kan er beroep gedaan worden op een systeem van noodhulp. Ervaren hulpdienstvrijwilligers staan het zorgpersoneel dan bij in hun zorgtaken”, zegt Dirk Spenninck van het Rode Kruis Poperinge. “Na het opvangen van de eerste dringende nood aan mankracht kunnen we vanuit het Rode Kruis een langere periode logistieke en administratieve ondersteuning bieden. Ook vanuit het Poperingse Rode Kruis konden we al bijstand bieden aan zes rusthuizen in West-Vlaanderen.”

Voldoening

Een van de vrijwilligers is de 16-jarige Ward. “Als jonge gast besef ik me maar al te goed hoe COVID-19 een enorme impact heeft op ons leven. Als vrijwilliger voelde ik me dan ook geroepen om mijn steentje bij te dragen. Ik werkte mee op een corona-afdeling in een rusthuis in Oostende. In het begin vond ik dat confronterend. De bescherming die ik moest aantrekken en de constante waakzaamheid. Maar deze dingen wegen niet op tegen de voldoening die ik kreeg toen ik de mensen zag lachen om simpele dingen. Een praatje, hulp bij het verhuizen van kamers of het helpen met eten geven.”

Inzet voor dienst 112

Naast de inzet in de rusthuizen stond de Poperingse Rode Kruisafdeling ook in voor het transport van coronapatiënten. “Zo brachten we patiënten vanuit thuisquarantaine over naar het ziekenhuis. Daarnaast stonden we ook in voor het verspreiden van mondmaskers. Naast de inzet van de verschillende afdelingen helpt het Rode Kruis ook op provinciaal en nationaal niveau. Zo staan de vrijwilligers van de dienst Dringende Sociale Interventie mee in voor het bemannen van het nationaal oproepnummer van het crisiscentrum, zamelen we plasma in voor de behandeling van het virus,...”

Alternatieve stickeractie

De stickerverkoop van het Rode Kruis kan door de coronacrisis niet georganiseerd worden. “De stickers kunnen dus niet op de kruispunten verkocht worden. Er werd wel een alternatief uitgewerkt. De 4.500 stickers met Suske en Wiske waren al gedrukt voor de uitbraak van de coronacrisis in ons land. De voorbije dagen werden deze stickers gratis in brievenbussen in het werkgebied van de Poperingse afdeling gestopt met een oproep om de lokale afdeling te steunen”, legt Dirk uit. “Deze steun is nu meer dan ooit nodig nu Rode kruis Poperinge de handen vol heeft in de strijd tegen corona. Wie geen sticker in de bus kreeg en toch wil steunen, kan dit op poperinge.rodekruis.be of op het rekeningnummer BE95 7360 2439 4958.”