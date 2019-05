Rode Kruis Poperinge reikt brevetten uit LBR

21 mei 2019

17u53 0 Poperinge Het Rode Kruis-Poperinge heeft naar jaarlijkse gewoonte de brevetten uitgedeeld aan de cursisten van de EHBO-opleidingen van het voorbije jaar. Ook enkele verdienstelijke vrijwilligers werden in de bloemetjes gezet.

Het afgelopen jaar volgden 241 mensen een opleiding bij het Rode Kruis Poperinge. “81 kinderen leerden eerste hulp verlenen. Ook gingen 53 kinderen mee op kamp met de jeugdafdeling van het Rode kruis Poperinge. De uitleendienst hielp 40 mensen aan hulpmiddelen. 1.330 donoren hielpen hun medemens door bloed te geven. Er werden 419 mensen met kleine en grote verwondingen verzorgd op 59 evenementen. Dit jaar werd naast Poperinge en Lo-Reninge ook de gemeente Vleteren Hartveilig dankzij de opleidingen van het Rode Kruis Poperinge”, vertelt Dirk Spenninck.

“Tijdens de voorbije stickeractie werd een recordaantal stickers - 4.500 - verkocht op de kruispunten in en rond Poperinge.” Met de opbrengst van de jaarlijkse stickeractie investeert het lokale Rode Kruis in de opleiding van hun vrijwilligers, het organiseren van EHBO-opleidingen en in materiaal. Zo wordt dit jaar een deel van de opbrengst besteed aan communicatieapparatuur en de aankoop van veldbedden, die kunnen ingezet worden bij preventieve hulpacties, rampen en evacuaties.

Zilveren barette

Tijdens de uitreiking van de brevetten kregen enkele vrijwilligers zilveren barette op zilveren medaille: Eric Velter (15 jaar dienst), Leen Soenen (20 jaar). Zilveren barette op een gouden medaille: Martial Blauwe (30 jaar). Legpenning koningin Elisabeth: Maria Bouw (40 jaar). Luc en Marc Devos kregen een tweede gouden barette op een gouden medaille voor 45 jaar inzet.

Cursus EHBO en Helper: Sandra Beernaert , Jurgen Blanckaert, StéphanienCockx, Ariane Couwet, Doran Dequeker, Evy Deroo, Rita Flamand, Griet Goethals, Hanne Heughebaert, Robin Lannoo, Bryana Maes, Rita Maes, Shirley Meersdom, Michelle Mollez, Jarco Senesael, Vanessa Tandt, Bart Vanderhaeghe, Kevin Vanspranghe, Mike Verbeke, Greet Verdonck, Atsina Billiau, Elkhamiss Bougriga, Ward Coemans, Djarn Dehollander, Kristien Dewaele, Joyce Dieryck, Justine Dieryck, Annie Doom, Hanne Durnez, Ina Gesquiere, Cindy Kesteman, Siebe Liefooghe, Marijke Phylpo, Dieter Smet en Lisa Vanspranghe.

Hupperdehulp: Fien Denys, Harmen Catry, Bent Lobelle, Maxim Heens, Jade Adriaen, Jens Vandenbroucke, Febe D’Hondt, Tilde Spenninck, Lucas Spenninck, Marie Himpe en Iben Moeyaert. Hiep hiep help: Lauren White, Joe Blanckaert, Bjarne Dewitte, Samuel Bamelis, Pierre Lesage en Charles Lesage.