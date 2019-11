Rode Kruis Poperinge heeft nieuwe veldbedden LBR

06 november 2019

15u53 0 Poperinge Multishop Desomer-Plancke heeft honderd nieuwe veldbedden geleverd bij Rode Kruis Poperinge. Deze werden aangekocht met een deel van de opbrengst van de stickeractie. Naast de veldbedden werd ook een deel van de communicatieapparatuur vernieuwd.

Tijdens de voorbije stickeractie werden 4.500 Rode Kruisstickers verkocht in en rond Poperinge. Dat is opnieuw een recordaantal. Met de opbrengst investeert de lokale afdeling in de opleiding van vrijwilligers, de organisatie van EHBO-opleidingen en in materiaal voor de hulpdienst. “Zo wordt dit jaar een deel van de opbrengst besteed aan communicatieapparatuur en de aankoop van veldbedden”, zegt Dirk Spenninck van Rode Kruis Poperinge.

Dit werkjaar verzorgde Rode Kruis-Poperinge al vijftig preventieve hulpdiensten. Deze zijn goed voor 1.650 uur vrijwilligerswerk. Hierbij werden 420 slachtoffers verzorgd. 21 mensen werden tijdens deze hulpdiensten afgevoerd naar het ziekenhuis. Vijf keer werd bijstand verleend door de dienst 112 en vijf keer moest een MUG-team ingeschakeld worden. “De cursussen EHBO en de lessen voor -16- jarigen zijn nog volop bezig. In samenwerking met de Hartveilige stad Poperinge en de Hartveilige gemeenten Vleteren en Lo-Reninge worden regelmatig lessen reanimatie en gebruik van de AED gegeven.”