Rode Kruis organiseert grootschalige opleidingsdag in de Westhoek Laurie Bailliu

03 maart 2020

15u52 0 Poperinge De lokale Rode Kruisafdelingen van Ieper en Poperinge organiseren een grootschalige bijscholingsdag op zaterdag 14 maart. Onder de noemer POPY 2020 zakken twintig Rode Kruisafdelingen uit West-Vlaanderen af naar de Westhoek. POPY staat voor Provinciale Opleidingsdag Poperinge-Ypres.

POPY 2020 is een samenwerking tussen de lokale Rode Kruisafdelingen van Ieper en Poperinge. “In het verleden werkten we al samen op meerdere vlakken bijvoorbeeld EHBO-lessen, lessen en initiaties Jeugd Rode Kruis en preventieve hulpdiensten”, zegt Dirk Spenninck van het Rode Kruis Poperinge. “POPY 2020 is volgende stap in onze samenwerking. Tijdens de opleidingsdag zullen we twintig ploegen uit West-Vlaanderen verwelkomen. Elke ploeg bestaat uit een Eerste Hulpverlener, een event-hulpverlener, een event+ hulpverlener, een Dringende Geneeskundige Hulp en een urgentieverpleegkundige.”

Rondrit ziekenwagen

De opleidingsdag start om 8.30 uur op het domein van De Lovie in Poperinge. “Terwijl honderd vrijwilligers een opleiding volgen, kunnen bewoners van De Lovie genieten van een rondrit in een ziekenwagen. Vervolgens brengt de opleidingsdag de vrijwilligers via verschillende historische locaties naar Heuvelland, Mesen en Ieper. Op het programma staan onder andere opleidingen over radiocommunicatie, wondzorg, brancardage en reanimatie. Na de opleidingsdag verzamelen alle vrijwilligers in Ieper, waar ze in stoet richting de Menenpoort zullen wandelen. Daar zullen de meer dan honderdvijftig Rode Kruisvrijwilligers de Last Post bijwonen en kransen neerleggen.”