Rock-’n-rollpionier Johnny is 80 en wordt gevierd met een tentoonstelling Laurie Bailliu

04 september 2020

15u18 0 Poperinge De Poperingse zanger Johnny Carton viert dit jaar zijn tachtigste verjaardag. In 1960 werd hij de eerste beroepszanger uit Poperinge en de Westhoek. Tot en met 30 september vind je een overzichtstentoonstelling over zijn leven vol muziek, en specifiek zijn liefde voor de rock-’n-roll in de Poperingse bibliotheek.

Ex-zanger en rock-’n-rollpionier Johnny werd op 22 maart 1940 in Oostende geboren, maar verhuisde door oorlogsomstandigheden in juni naar zijn grootouders en oom in de Krombekestraat. Het waren heel muzikale mensen en ook Johnny kreeg de microbe te pakken. Op vijfjarige leeftijd begon hij al als kindzanger op te treden. Zijn meest avontuurlijke periode dateert van 1955 tot 1972, wanneer hij tijdens zijn optredens de rock-’n-rollmuziek uit de jaren ’50 en ’60 promoot. Johnny’s idolen waren de toen nog jonge Elvis Presley als zanger en de legendarische acteur James Dean. Hij kleedde zich identiek en kamde met brillantine zijn haar tot een rock-’n-rollkuif. Zijn favoriete songs zouden zijn volledige loopbaan ‘Rock around the Clock’, ‘Buena Sera’ en ‘The Saint rock’n roll’ zijn.

Rock-’n-rollpionier

“Ik startte met het promoten van deze muziek in september 1955 op 15-jarige leeftijd bij mijn medestudenten van het middelbaar aan het St. Stanislascollege in Poperinge, dit tot groot ongenoegen van de surveillanten. Ik verkreeg hierdoor de bijnaam van ‘de zingende college rebel’. Tijdens mijn studies aan de militaire centrale school in St. Denijs-Westrem in 1958 promootte ik de muziek in de kantine van de kazerne. Maar ook in de ‘café-chantants’ te Gent. Eind 1958 begon ik ook op te treden in Poperinge in het toenmalige café-chantants ‘Moderne’ bij Juliën Houwen, in de feestzaal ‘Skindles’ en ‘De Beurs’ allemaal in de Gasthuisstraat. In die periode kreeg ik veel steun van brouwer Marc Lahaeye van ‘Het Zwijnland’”, vertelt Johnny. “Voor optredens in Antwerpen of Brussel moest ik ‘s middags de bus nemen naar Ieper om daarna op de trein te stappen, zodat ik op tijd zou zijn om 20 uur op het podium te staan. Om 1 uur ‘s nachts was het optreden gedaan en ook de laatste trein was al vertrokken. Ik moet toen slapen in het station en ‘s morgens de eerste trein naar huis nemen. Het was een mooie tijd, maar ook heel veel tjooln”, lacht Johnny.

Beroepszanger

In 1960 werd hij de eerste beroepszanger uit Poperinge en de Westhoek. Johnny nam tijdens zijn zangloopbaan fonoplaten voor zeven firma’s op, zowel in het Nederlands als het Duits. “In 1961 werd Bobbejaan Schoepen mijn mentor.” In 1963 huwde Johnny met Monique Holvoet uit Elverdinge en zij zou voortaan de belangen van Johnny’s zangloopbaan behartigen. “Vanaf 1968 nam ik enkel nog Nederlandstalige nummer op zoals ‘Mia Bella’, ‘De Zingende School’..., dit in samenzang met Yves Leterme, die later premier van België werd.” In september 2011 verscheen zijn laatste fonoplaatopname “Poperinge, kei van een stad”, waarvoor hij zelf de tekst schreef en zong. “In 2015 publiceerde ik mijn memoires over 70 jaar zanger, die ik schreef in samenwerking met mijn echtgenote Monique Holvoet, stadsarchivaris Tijs Goethals en hulparchivaris Wouter Moeyaert. In datzelfde jaar trad ik voor de laatste keer op in CC De Ghybe in Poperinge ter gelegenheid van de voorstelling van zijn memoires door het Poperingse stadsarchief.” De expo ‘80 jaar Johnny Carton - 65 jaar rock-’n-roll in Poperinge’ loopt van 4 tot 30 september in De Letterbeek, en is gratis te bezoeken tijdens de openingsuren van de bibliotheek.