Robbe en Emiel openen zomerbar Jardin ’O Sud: de verborgen parel op de Poperingse markt Laurie Bailliu

10 juli 2020

06u52 1 Poperinge Wie deze zomer in het Poperingse centrum wil genieten van een drankje bij een streepje muziek kan ook terecht in Jardin ’O Sud. Robbe Sambaer en Emiel Vandenberghe wilden oorspronkelijk een zomerbar en EK-dorp openen, maar dat was buiten corona gerekend. “Het werd even spannend, maar onze zomerbar hebben we dan toch kunnen openen. Het is anders dan we voor ogen hadden, maar meer moet het niet zijn”, vinden Robbe en Emiel.

Van half juni tot half september wilden Robbe Sambaer (20) en Emiel Vandenberghe (21) hun EK-dorp/zomerbar ergens in Poperinge parkeren. De plannen liepen echter niet zoals gepland. “Het coronavirus bracht onze plannen wat in de war. Ons oorspronkelijke concept draaide rond het EK voetbal, maar door de coronacrisis werd dat geannuleerd”, legt Robbe uit. En dus focusten Robbe en Emiel zich op hun zomerbar, maar ook die toekomst zag er aanvankelijk niet rooskleurig uit.

Metamorfose

“Door het virus waren er problemen met de levering van onze materialen, waardoor het een tijdje onduidelijk was wanneer we de deuren zouden kunnen openen.” Maar uiteindelijk is het dan toch gelukt. Jardin ’O Sud vind je in de achtertuin van Hotel de la Paix op de Grote Markt. “De tuin heeft een volledige metamorfose ondergaan. Het is een gezellige plek met een bar en een gezellige lounge in een rustgevende setting. Er is plaats voor 150 mensen. Bezoekers kunnen op het gemak genieten en we kregen al te horen van klanten dat ze het gevoel hebben dat ze op vakantie zijn. We willen als het ware het zuiden naar hier halen. Op en top genieten in de stad van het goede leven”, zegt Robbe.

“Ondanks de tegenslagen hebben we nooit aan opgeven gedacht. We zijn tevreden hoe onze zomerbar er nu uitziet. Feestjes organiseren hoeft ook niet. Onze klanten zijn tevreden, dus wij ook. Er komen veel jonge mensen, maar ook oudere mensen. Daarnaast hebben we enkele vaste klanten uit het café. Als het mooi weer is, kunnen mensen buiten genieten. Bij regen kunnen ze terecht in café de la Paix. We zijn alleen op dinsdag gesloten en vanaf woensdag openen we vanaf 16 uur. Naast de zomerbar kunnen de klanten ook een hapje eten in het restaurant”, vertelt Emiel.

Coronaproof

“Uiteraard moet alles coronaproof zijn, dus lopen we ook met een mondmasker op. We moeten denken aan de gezondheid van onze bezoekers, want corona is nog altijd niet verdwenen.”

Nog tot september kun je terecht in zomerbar Jardin ’O Sud. Meer info op de Facebookpagina.