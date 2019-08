Robbe en Emiel combineren in 2020 zomerbar met EK-dorp: “We hopen op 1.000 bezoekers voor de matchen” LBR

07 augustus 2019

17u51 0 Poperinge In de zomer van 2020 willen Robbe Sambaer en Emiel Vandenberghe een EK-dorp en zomerbar uit de grond stampen. Van half juni tot half september 2020 parkeren ze hun EK-dorp/zomerbar ergens in Poperinge. “We zijn twee West-Vlamingen die trots zijn op onze prachtige streek en willen Poperinge in de kijker zetten.”

“Ik speelde al enkele jaren met het idee om een zomerbar uit de grond te stampen”, vertelt Robbe Sambaer (20). “Tijdens een studiepauze in Bloksquare in de kerk vroeg ik Emiel Vandenberghe (21) of hij het zag zitten om met mij het project uit de grond te stampen en hij was onmiddellijk verkocht.”

De twee kennen elkaar sinds het tweede leerjaar en in het middelbaar zaten ze samen in de klas. Volgend schooljaar starten Robbe en Emiel hun derde jaar aan de hogeschool. Robbe studeert hotelmanagement in Brugge en Emiel volgt in Gent de richting vastgoed. “Volgend schooljaar heb ik nog tot in januari les en daarna ga ik vier maanden naar Brussel op stage. Mijn stage loopt mooi voor de opening ten einde. Emiel heeft volgend jaar wel nog examens. Onze studies zullen niet in de weg staan, maar het wordt misschien soms wel wat drukker”, geeft Robbe toe. “Voor onze zomerbar doen we ook een beroep op onze ouders.” Linda Rouseré en Koen Sambaer van Hotel de la Paix zijn de ouders van Robbe. Emiel is de zoon van Kathy Dehaene en Koenraad Vandenberghe van bakkerij Les Copains in Poperinge.

Geen overlast

De vrienden willen de zomerbar van 12 juni tot 15 september uitbaten. “Volgend jaar is er ook het EK voetbal, waar we ook graag een graantje van meepikken. Een ander duo gaat ook voor een EK-dorp. We hebben al contact gehad met hen en ze hebben niets tegen onze plannen. Onze focus ligt vooral op de zomerbar, niet op het EK-dorp. We gaan dus geen concurrentie voeren”, legt Robbe uit. Robbe en Emiel willen benadrukken dat ze geen zomerdorp worden. “We willen een gezellige zomerbar organiseren waar je op het gemak in zeteltjes kunt genieten van een drankje, zonder veel overlast. Tijdens het EK zullen we een groot scherm huren om het publiek te lokken. We willen ook verschillende evenementen organiseren, zoals een ladiesnight met catwalk of een afterwork party bijvoorbeeld. ”

Veiligheid

Als de bar open is, hopen Robbe en Emiel op tweehonderd bezoekers. “Al is het moeilijk om zoiets in te schatten. Op basis van cijfers van het vorige EK-dorp hopen we toch duizend mensen te mogen verwelkomen. We dragen veiligheid hoog in het vaandel. We denken aan een eventuele shuttledienst, gaan alcoholvrij bier promoten en zetten security in op drukke dagen. Het stadsbestuur ziet onze plannen alvast zitten. We zijn nog in overleg over een locatie. We hadden een weide op de industriezone van achtduizend vierkante meter aan de Sint-Jansstraat op het oog, maar daarover is nog niks beslist. We willen de buren uiteraard ook verwittigen en informeren voor we uitpakken met onze plannen.”