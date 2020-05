Restauratie aan de noordgevel van de Onze-Lieve-Vrouwekerk Laurie Bailliu

27 mei 2020

16u06 0 Poperinge Er zullen herstelwerken aan de noordgevel van de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Poperinge uitgevoerd worden. De kerk is beschermd als monument en de stad kan dus een beroep doen op een erfgoedpremie van het Agentschap Onroerend Erfgoed voor de uitvoering van die werken.

De herstelwerken zullen aan de noordgevel van de Onze-Lieve-Vrouwekerk worden uitgevoerd. Het gaat om de herstelling van zowel het baksteenmetselwerk als de natuursteen. Volgens raadslid Johan Lefever (Open VLD) is de restaurant van de Onze-Lieve-Vrouwekerk een serieuze lijdensweg. “Tijdens de raad van 27 oktober 2014 stond de renovatie van de torenspits en 4 arkeltorentjes aan de OLV Kerk al op de agenda. Het betrof een agendapunt dat eigenlijk al, onder meer, terugging naar een piste goedgekeurd in de raad van maart 2011, die toen verlaten werd. In 2014 werd gevraagd om het vooronderzoek goed te keuren. In juni 2014 werd dit voorstel goedgekeurd door het college en werd de opdracht voor een beperkt vooronderzoek gegund, hoewel dit dan weer ongedaan werd gemaakt in het college van 1 september, waar besloten werd om de tweede prijsaanvraag van 31 juli 2014 voor het vooronderzoek voor de heropbouw en de gunningsprocedure stop te zetten”, sprak raadslid Johan Lefever.

Bij de renovatie van de torenspits in 2000 werd verkeerde mortel gebruikt. “Die problematiek sleept ondertussen al jaren aan. Ook het vervangen van de verweerde bakstenen en het volledig vernieuwen van het voegwerk brachten geen oplossing. Wij hielden in het verleden al een pleidooi voor een volledig onafhankelijk onderzoek van de staat van de hele kerk en niet alleen van de toren. We hielden toen dat pleidooi omdat jullie reeds in augustus 2014 een brief hadden ontvangen van de kerkfabriek dat er, ik citeer, ‘brokstukken afvallen van meerdere opstaande kerkonderdelen die tekenen van verrotting vertonen’. Er werden toen reeds bepaalde zones rond de kerk afgezet met nadars om wagens en voorbijgangers te vrijwaren tegen vallende brokstukken. Ook de linkerkant van de kerk vertoonde toen al mankementen waardoor een beuk afgezet werd met een parkeerverbod aan die kant. Natuurstenen versierelementen in de gevel aan de rechterkant zijn aan restauratie en vervanging toe.”

Wachtkamer

Op de gemeenteraad van mei 2020 werd gevraagd om goedkeuring te geven aan het bestek, de raming en de plaatsingsprocedure voor werken aan de noordgevel. “Hebt u zicht op de evolutie van dit dossier in zijn geheel? Hebt u zicht op de timing van de voorziene werken?”, werd toen gevraagd.

Schepen Ben Desmyter (CD&V) haalde aan dat beschermde monumenten niet eenvoudig zijn om te beheren. “Uit het vooronderzoek van de torenspits is gebleken dat de volledige afbraak en heropbouw van de toren de beste oplossing zou zijn. In die periode was het ook verplicht om voor beschermde monumenten een beheersplan op te maken. Dat hebben we sinds 2018 en eind 2018 werd ook een dossier ingediend bij Onroerend Erfgoed en daarvoor kunnen we 80% subsidie krijgen. Nu moeten we de wachtkamer van Onroerend Erfgoed in en uit ervaring duurt dat zo’n vijf à zes jaar. De renovatie van die torenspits zal volgens mij vanaf 2024 kunnen gebeuren”, aldus schepen Desmyter. “Er werden ook twee kleine dossiers ingediend voor werken aan de noordgevel en dat kan in het najaar opgestart worden. Volgend jaar en begin 2022 dienen we dossiers in voor de zuidgevel. Eind 2022 zouden we dan de zuidgevel ook hebben aangepakt. Dit zou 70.000 euro aan subsidies betekenen. In 2024 zouden we eindelijk de torenspits en de vier arkeltorentjes kunnen restaureren.”