Restaurant Passage opent woensdag de deuren: “Geluk met onze ruime zaak” Laurie Bailliu

05 juni 2020

13u35 0 Poperinge Uitbaters Arno Depoorter en Hermien Vermeulen van restaurant Passage Food & Drinks in Poperinge heropenen op woensdag 10 juni, nadat de Nationale Veiligheidsraad het licht op groen zette voor de heropening van de horeca.

“Na drie maanden stilzitten zijn we blij weer open te mogen gaan”, zeggen Arno en Hermien. “Zowel binnen als buiten kunnen veertig personen zitten. We hebben een ruime zaak en met wat puzzelen kunnen we onze normale hoeveelheid behouden. We kunnen 1,50 meter afstand garanderen. Ook door mensen te begeleiden naar hun tafel hebben we meer controle. De onwetendheid blijft natuurlijk over hoe het verder zal verlopen als we weer open gaan en wanneer dit dan ook stopt, maar als iedereen zijn steentje bijdraagt, komen we er samen wel uit.”

Takeaway blijft

Reserveren is verplicht op www.passagepoperinge.com of op 057/36.42.62. “Op onze website vragen we altijd minimum een dag op voorhand te reserveren om misverstanden te voorkomen.” Arno en Hermien blijven werken met een maandmenu. “We zijn een jong team en hebben graag wat verandering en onwetendheid, zo blijft iedere service ook interessant en een uitdaging.”

De uitbaters begonnen tijdens de lockdown met takeaway. “En dat blijven we doen, zodat mensen die het nog niet zien zitten om op restaurant te gaan en tussen het volk te zitten toch thuis kunnen genieten van onze gerechten.”