Residentie Belfort en brasserie Belfort 2.0 openen de deuren LBR

08 februari 2020

17u33 0 Poperinge De residentie Belfort op de Grote Markt in Poperinge werd na twee jaar bouwen geopend. Het complex is gerealiseerd op de historische site van ‘het Belfort’. Residentie Belfort zijn erkende assistentieflats in samenwerking met de stad Poperinge en de brasserie Belfort 2.0.

Het project Belfort ligt op de Grote Markt in Poperinge, vlakbij het stadspark. “De residentie bevindt zich voor een deel aan de Grote Markt, maar er is ook een achterliggend gebouw. Er zijn veertig assistentiewoningen met professionele zorgverlening en enkele gewone appartementen. De residentie staat in verbinding met het woonzorgcentrum Huize Proventier die instaat voor de zorgverlening”, zegt Maarten Criem van Community Building. “Dit project sluit volledig aan bij het concept van Community Building. Het zijn erkende assistentiewoningen die zich situeren in de kern van de stad. Het zijn betaalbare, ruime, kwalitatief en innovatief ingerichte flats met terras. De woningen zijn volledig drempelloos en uiteraard ook voorzien van noodknoppen. Deze assistentiewoningen zijn er voor iedereen, 65% van de assistentiewoningen zijn al verhuurd. We hebben ervoor gekozen om de prijzen zo goedkoop mogelijk te houden. Een gemiddeld pensioen ligt tussen de 1.200 euro en 1.400 euro. Er zijn dus flats te huur voor 28 euro per dag. Alle kosten zijn inbegrepen zoals de assistentie, syndicus en verzekering. De bewoner dient enkel nog water, gas en elektriciteit zelf te betalen. Er zijn ook ondergrondse parkeerplaatsen.”

Een horecazaak werd uitgebouwd in het project en bevindt zich op de benedenverdieping. “Een meerwaarde voor de bewoners van Belfort. Ze kunnen ervoor kiezen om een hapje te eten in de brasserie, maar ze kunnen ook in WZC Huize Proventier gaan eten”, vertelt Maarten. “In brasserie Belfort 2.0 is er plaats voor 40 mensen. Een terras wordt ook nog uitgewerkt. Elke dag komt er een nieuwe lunch en om de 10 dagen zullen er nieuwe suggesties zijn. Tussen 14 uur en 17 uur kan een pannenkoek, wafel of appeltaart gegeten worden”, vult uitbater Belfort 2.0; Simon Deknudt aan. Op maandag 10 februari opent brasserie Belfort 2.0 de deuren.

Het volledige project ‘Belfort’ werd gerealiseerd in samenwerking met de stad Poperinge. “Dit is een belangrijke stap vooruit en op meerdere vlakken een meerwaarde. We voegen een horecazaak toe aan de Grote Markt, gelegen aan de zonnekant. Daarnaast voegen we ook een stukje dienstverlening toe. Mensen worden graag oud in hun eigen leefomgeving”, klinkt het bij burgemeester Christof Dejaegher. De benedenverdieping van het complex, kant Veurnestraat, zal de stad in gebruik nemen. “Het Sociaal Huis wordt in de toekomst omgebouwd en wordt in het complex Belfort getrokken. Alle loketdiensten van de stad en het OCMW zulen samenzitten met het Sociaal Huis in de Veurnestraat.”