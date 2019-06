Renovatie site Douviehuis krijgt vorm LBR

18 juni 2019

17u44 0 Poperinge De site Douviehuis krijgt na een grondige renovatie stilaan vorm. Een eigentijds vakantieverblijf, en een meergezinswoning werden ondertussen gecreëerd. Ook de renovatie aan de voorgevel van het gebouw is zo goed als afgerond. Wie zich geroepen voelt om iets leuks uit de grond te stampen op deze locatie mag zich aanmelden.

In 2017 diende architectenbureau Art of building bvba een bouwvergunning in voor de totaalrenovatie van de site Douviehuis, deels gelegen in de Moenaardestraat, deels in de Douvieweg in centrum Watou. “Fase 1 bestond in de renovatie van het hart van de site tot een eigentijds vakantieverblijf/ seminarielocatie die eind 2018 haar opening kende en luxueuze verblijfsmogelijkheden biedt aan groepen tot 32 man”, zegt Pedro Quinten van bouwcoördinatie en bouwadvies B&V Project uit Poperinge. “Ondertussen werd aansluitend een meergezinswoning bestaande uit 5 lichtrijke wooneenheden opgetrokken, waarvan de voorlopige oplevering kort na de zomervakantie is voorzien. Een nieuwbouwproject met een eigentijdse architectuur die tegelijk perfect opgaat in de eigenheid van de dorpskern.”

Tot slot werd eind 2018 ook gestart met de renovatie van het hoofdgebouw dat uitgeeft op de Moenaardestraat en de Markt van Watou. “De renovatie van de buitenschil van het gebouw is zo goed als afgerond, waardoor de hele site opnieuw blaakt van gezondheid en een extra troef vormt voor kunstdorp Watou. Het gerestaureerde Douviehuis nodigt uit voor een creatieve/ondernemende invulling, in aanvulling op het al bestaande gevarieerd aanbod in kunstdorp Watou”, vertelt Pedro. Het gelijkvloers omvat ongeveer 200m² en het eerste verdiep ongeveer 150m². “Er lopen hieromtrent enkele gesprekken, maar wie zich alsnog geroepen voelt om iets leuks uit de grond te stampen op deze unieke locatie is altijd welkom voor overleg bij de drijvende krachten achter dit project Jurgen Buseyne en Filip Maekelberg van Art of Building.” Meer informatie via info@art-of-building.be of 0478 50 54 27.