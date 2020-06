Reningelst, de vallei van de Grote Beek of de West-Vlaamse heuvelrug? Je ziet ze vanuit het nieuwe uitkijkpunt in de mouttoren van Brouwerij Sint-Joris Laurie Bailliu

30 juni 2020

17u16 0 Poperinge Na een jarenlange renovatie is de mouttoren van Brouwerij Sint-Joris in Reningelst voortaan gratis toegankelijk als uitkijkpunt met een weids zicht over de West-Vlaamse heuvels en Frankrijk. Een nieuwe expo ‘Feniks 2020’ in de toren toont de wederopbouw van de streek na de Eerste Wereldoorlog door de ogen van de kinderen uit die tijd.

De mouttoren werd gebouwd in 1913, tijdens een grondige modernisering van de brouwerij. De brouwerij overleefde de Eerste Wereldoorlog, alleen het brouwershuis werd vernield en later heropgebouwd. De brouwerij bleef actief tot 1963. Daarna waren de gebouwen vooral een herinnering aan de vroegere bedrijvigheid. De vzw De Fietseling zag in 1998 een nieuwe toekomst voor de brouwerij. De vrijwilligers besloten de site te restaureren, maar tijdens de voorbereidingen in 2001 stortte de mouttoren in. De restauratie ging in 2015 dan toch van start. Op de gevel van de mouttoren staat nu opnieuw te lezen: ‘Bijzonder bruin bier in vaten en flesschen’. Die zin verwijst onder andere naar de ‘Rookop’. Dat was een feestbier dat Nestor Six brouwde tot de brouwerij in 1963 de deuren sloot.

Renovatie

De renovatie van de mouttoren maakt deel uit van ‘Horizon 2025’ en is een project van de provincie en Westtoer. Dit project zal tegen 2025 ongeveer 20 tot 25 gratis uitkijkpunten realiseren. “Deze tijden bewijzen nog maar eens dat het belangrijk is dat we extra inzetten op beleving in de eigen provincie.”

Met Horizon 2025 investeren de provincie en Westtoer samen vier miljoen euro in de landschapsbeleving in de toeristische regio’s”, zegt gedeputeerde en voorzitter Westtoer Sabien Lahaye-Battheu.

Het nieuwe belevingsplatform is het hoogtepunt van de renovatie. Je kunt uitkijken over het dorp Reningelst, de vallei van de Grote Beek en de West-Vlaamse heuvelrug. In de verte verschijnt zelfs Frankrijk. Het platform is gratis toegankelijk en een aansluitend bezoek aan de Kinderbrouwerij maakt je uitstap af.

Feniks 2020

In de mouttoren opent vanaf 4 juli de tijdelijke tentoonstelling ‘Kinderen in de wederopbouw’. “De expo is een onderdeel van ‘Feniks 2020’, het project dat de wederopbouw van de Westhoek na de Eerste Wereldoorlog weer tot leven brengt. De tentoonstelling in de mouttoren herbeleeft deze periode door de ogen van kinderen. Boven in de toren kijk je uit over het landschap van nu en het dorp van toen.”

Bezoekers kunnen ook mee tekenen aan de wederopbouw van de Feniksstraat. Tien gerenommeerde illustratoren gingen er al mee aan de slag, waaronder Kamagurka. Tijdens de expo ontdek je hoe de wederopbouwgevel van Kamagurka eruit ziet: realistisch of met een twist? ‘Kinderen in de wederopbouw’ loopt van 4 juli tot en met 13 september en is gratis. Reserveren is wel verplicht en kan op 057/34.66.76, www.toerismepoperinge.be of via toerisme@poperinge.be. Meer info op www.feniks2020.be en www.poperinge.horizon2025.be.