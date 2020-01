Rekhof klinkt op het nieuwe jaar LBR

16 januari 2020

14u02 0 Poperinge De derde editie van de nieuwjaarsreceptie van het Rekhof was weer een succes.

“Het CLB had zoals de twee voorgaande jaren de gastvrijheid gewaarborgd en haar infrastructuur ter beschikking gesteld. De warme, al dan niet alcoholische, dranken vloeiden rijkelijk en iedereen kon ook genieten van Brusselse wafels en versnaperingen. Burgemeester Christof Dejaegher en schepenen Loes Vandromme, Marjan Chapelle en Ben Desmyter tekenden present”, klinkt het bij het het straatcomité.

“Met alle aanwezige inwoners werd de afspraak gemaakt dat het jaarlijkse straatfeest op 28 juni zal doorgaan in De Klimrank. Directrice Sylvia Cools was onmiddellijk akkoord om de gastvrijheid op haar te nemen. De Rekhoffers zijn haar dan ook dankbaar voor dit gebaar, waarbij de aangeboden infrastructuur een enorme opsteker is voor het geplande feest.”