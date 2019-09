Recyclagepark uitzonderlijk gesloten LBR

25 september 2019

Het recyclagepark is in de voormiddag uitzonderlijk gesloten op 26 september en 6 november, omdat de parkwachters op die momenten een opleiding gaan volgen. In de namiddag kan je op beide dagen wel terecht op het recyclagepark, zoals gewoonlijk.