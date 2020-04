Recyclagepark Poperinge opent vanaf 7 april Laurie Bailliu

02 april 2020

15u38 0 Poperinge Het Poperingse recyclagepark opent vanaf dinsdag 7 april opnieuw de deuren. Als bezoeker zal je extra regels moeten naleven naar aanleiding van de coronacrisis.

Vanaf dinsdag 7 april het recyclagepark weer open, omdat hygiëne en netheid zeker in deze tijden erg belangrijk zijn. Dit betekent geen versoepeling van de coronamaatregelen, maar is van belang om een basisdienstverlening te voorzien. Ga enkel naar het recyclagepark als het echt noodzakelijk is. Stel je bezoek uit indien dat kan of als je thuis voldoende ruimte hebt om nog even te stockeren. Er zullen slechts een beperkt aantal personen tegelijk toegelaten worden.

Onderstaande extra maatregelen moeten strikt nageleefde worden:

*Hou voldoende afstand (1,5 meter) van de parkwachters en andere bezoekers.

*Blijf in je wagen als je moet aanschuiven.

*Sorteer je afval thuis goed. Zo kan je snel en vlot je afval in de correcte container achterlaten.

*Je moet de zuil zelf bedienen, de parkwachter mag je niet helpen.

*Betalen kan enkel elektronisch.

*Kom alleen naar het park en zorg ervoor dat je zelf kunt uitladen. De parkwachter mag je niet helpen.

*Asbest kan je niet naar het park brengen. De persoonlijke beschermingsmiddelen zijn nu nodig voor de zorgsector. Stel asbest verwijderen uit tot na de coronacrisis.

De openingsuren zijn iedere dag van 10 uur tot 18 uur, met uitzondering op zondag en dinsdagvoormiddag. Het recyclagepark gaat, per uitzondering, komende dinsdag 7 april éénmalig wel open om 10 uur.