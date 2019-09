Rani en Joris delen hun ‘Verhalen uit het Zuiden’ LBR

26 september 2019

16u13 0 Poperinge Provenaars Hilde De Clercq en Jonas De Rave nemen zaterdag 28 september het woord in CC Ghybe met ‘Verhalen in het Zuiden’. Ze delen hun ervaring die ze opdeden in het Zuid-Afrikaanse Dalubuhle en Oekraïne.

Het publiek kan om 19.30 uur in Ghybe luisteren naar ‘Verhalen uit het Zuiden’. “In deze klassieker van de GROS komen telkens enkele inwoners van Poperinge aan het woord die op reis gingen naar een ontwikkelingsland of een tijdje meewerkten aan een project”, zegt Luk Durnez van GROS-Poperinge. “Dit keer krijgen twee jonge Provenaars het woord: Rani Buseyne en Joris Vulsteke. Rani gaf in het kader van een buitenlandse stage drie maanden les in het Zuid-Afrikaanse Dalubuhle en Joris sloot zijn bachelor sociaal werk af in een project in Oekraïne. Beide jongeren kregen op advies van de GROS een financieel duwtje in de rug van de stad Poperinge. Naast het verhaal van deze twee jongeren wordt ook even Oxfam-Wereldwinkel Poperinge in de schijnwerper gezet naar aanleiding van de viering van ‘30 jaar wereldwinkel – Poperinge’ die er zit aan te komen. Tussen de sprekers door staan Hilde De Clercq en Jonas De Rave garant voor enkele sfeervolle muzikale intermezzo’s en de presentatie van de avond is met Veronica Booysen in goede handen.”

De Clercq is een Belgische percussioniste en zangeres met een passie voor oriëntaalse muziek. Ze geeft ook percussieworkshops en lessen in wereldmuziekschool De Centrale in Gent. De Rave is accordeonist en toetsenist en speelt sinds enkele jaren ook hakkebord. Hij geeft les in de kunstacademie in Poperinge. “Als duo brengen zij een mix van de verschillende stijlen waarin ze thuis zijn. Verwacht je aan een levendige set met voornamelijk klanken uit het Midden-Oosten en de Balkan, waarin natuurlijk ook de typische melancholie uit die regio niet zal ontbreken.”