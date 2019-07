Raadslid slingert burgemeester verwijten naar het hoofd op bewogen gemeenteraad LBR

02 juli 2019

14u25 0 Poperinge Het werd een bewogen gemeenteraad in Poperinge waarbij heel wat verwijten in het rond werden gegooid en waar er volop werd gediscussieerd. De eerste gemeenteraad die live werd uitgezonden in de gemeente werd dus meteen een memorabele.

Het begon met de interpellatie van raadslid Johan Lefever (Open Vld). Hij stelde zich vragen bij het verkrijgen van federale en Vlaamse premies voor afbraak en wederopbouw enerzijds en energiezuinig wonen anderzijds. Hij pleitte ervoor dat de stad de burger beter informeerde over de mogelijkheden. Hij bracht een uitgebreidere versie dan hij oorspronkelijk had aangegeven en dat was niet naar de zin van voorzitter Isabel Lebbe. Ze onderbrak het raadslid en wees hem erop dat dit niet zijn originele interpellatie was. Lefever was duidelijk geërgerd, gaf aan dat hij zijn vragen alleen maar wilde kaderen en ging verder. Voorzitter Lebbe zat erbij en keek ernaar. “Een tussenkomst mag goed geïnformeerd gebracht worden, maar andersom zou u het toch ook niet graag hebben als u overvallen wordt met informatie? U hoeft zich niet aangevallen te voelen”, liet burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) horen. Lefevers repliek werd na enkele minuten onderbroken door voorzitter Lebbe, maar hij ging onverstoord verder. Uiteindelijk werd zijn micro uitgezet, wat op weinig begrip kon rekenen van het gemeenteraadslid.

Onnozelaar

Na de bruuske beëindiging van Lefevers interpellatie was raadslid Isabel Sticker (Open Vld) aan het woord. “Ik zal mij houden aan mijn ingediende interpellatie”, zei ze al meteen. Burgemeester Dejaegher bedankte het raadslid achteraf voor de correcte tussenkomt. Lefever kon er niet mee lachen en uiteindelijk vallen de woorden ‘belachelijk’ en ‘onnozelaar’. Bij Dejaegher schoot dit in het verkeerde keelgat en hij weigerde te antwoorden op de vraag van Sticker.