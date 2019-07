Raadslid Meeuw maakt zich zorgen over de schuldenlast van Poperinge LBR

02 juli 2019

18u22 0 Poperinge De jaarrekeningen van de stad stonden op de agenda van de laatste gemeenteraad. Aan het eind van 2018 kende Poperinge een schuldenlast van 30,4 miljoen. Raadslid Bram Meeuw (Open VLD) vraagt zich af hoe de schuldenlast de komende jaren zal evolueren.

“Wanneer we de stand van de leningen bekijken op het eind van 2018 stellen we vast dat stad Poperinge eindigt op een schuldenlast van 30,4 miljoen; tellen we daar het OCMW bij komt dit neer op 32,2 miljoen. Toch een verschil met de beoogde doelstelling van 2017. Indien we er de schuldenlast van het AGB nog bijnemen komt de schuldenlast eind 2018 neer op ongeveer 44,2 miljoen”, sprak raadslid Meeuw. “Als we gaan kijken naar de cijfers voor 2019, die we van de financiële dienst mochten ontvangen, stellen we vast dat de schuldenlast van stad en OCMW op 31 december zal gestegen zijn tot 36,8 miljoen; doen we hier het AGB bij, dan zal de schuldenlast neerkomen op ongeveer 48,4 miljoen. Hoe ver ziet het bestuur deze schuldenlast nog stijgen in de komende jaren, kortom hoeveel zal in komende legislatuur nog bijgeleend worden? Hoe zal de stad deze stijgende schuldenlast blijven dragen met de verschillende grote investeringen die nog op til staan? Kan het stadsbestuur de Poperingse burger garanderen dat deze stijgende schuldenlast geen belastingverhoging met zich mee zal brengen? Om voornoemde bemerkingen zal onze fractie zich dan ook op de financiële punten onthouden”, stelde Bram Meeuw.

De jaarrekeningen van Stad, OCMW en AGB en anderzijds een aanpassing van het meerjarenplan 2019 lagen tijdens gemeenteraad op tafel. “Midden 2019 bevinden we ons in het eerste jaar van de legislatuur en lopen de voorbereidingen op het nieuwe meerjarenplan 2020-2025 volop. We zitten dus in een overgangsjaar waarin volop bestudeerd wordt hoe we de uitdagingen verder aan zullen pakken”, zegt schepen van Financiën Ben Desmyter (CD&V). “Het exploitatieoverschot, ontvangsten min uitgaven in reguliere werking, voor 2018 voor de Stad is nog wat hoger dan ingeschat bij de budgetvastlegging. Finaal hebben we op ‘gewone dienst’ een positief jaarresultaat van 3,2 mio euro. In 2018 investeerde de Stad in totaal voor net geen 13 mio euro, dit ligt perfect in de lijn van wat eerder budgettair werd voorzien. Voor de entiteit OCMW werd ook nog 1,3 mio euro geïnvesteerd, in hoofdzaak voor de renovatie Gasthuiskapel.”

In 2018 had de Stad initieel voorzien om 13 mio euro aan leningen op te nemen. “We konden dit uiteindelijk beperken tot 8,7 mio, wat uiteraard gunstig is naar de toekomst toe. Bij OCMW en AGB werd de lijn van de voorbije jaren aangehouden. Dus geen nieuwe leningen meer bij OCMW en AGB, met verdere schuldafbouw tot gevolg.”

30,5 miljoen schuld

“Per 31/12/2018 was de openstaande schuld bij de Stad 30,5 mio euro. Raadslid Meeuw verwees naar budgetcijfers die ik aanhaalde in 2017. Het is beter om jaarrekeningcijfers aan te halen aangezien we nooit een 100% realisatie van de budgetcijfers halen”, zegt schepen Desmyter na de gemeenteraad van maandag. “Zelf met OCMW erbij geteld, openstaande schuld 1,8 mio, én met het AGB , 12 miljoen euro, kom je per 31/12/2018 hoogstens aan 44 mio. Alle recente investeringen en de nog uit te voeren projecten zijn perfect financieel haalbaar voor Poperinge, zonder hypotheek te leggen op de toekomst. We maken momenteel een nieuw meerjarenplan en logischerwijs zal ook hierin een financiële vertaalslag gemaakt worden naar de toekomst en met oog op realisatie van nieuwe doelstellingen en beleidsprioriteiten.”